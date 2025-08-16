LPF - Torneo Clausura 2025| Árabe Unido y Tauro FC arrancan la jornada 5 con empate

Sintoniza este sábado 16 de agosto el partido entre el Plaza Amador y Sporting San Miguelito a las 8:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Deportivo Árabe Unido y el Tauro FC empataron este viernes a un gol por bando en el partido que inició la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se realizó en el COS Sports Plaza.

Después de un primer tiempo sin anotaciones, el Árabe Unido rompió el hielo con un gol de Ariel Arroyo, al minuto 52.

El 1-0 a favor del 'Expreso Azul' se mantuvo hasta el minuto 88 cuando Josué Vergara dio un cabezazo y concretó el tanto del empate para el equipo taurino.

Resto de la jornada

Cinco partidos faltan para completar la jornada y los mencionamos a continuación.

Sábado de doble cartelera

La fecha se pondrá en marcha el sábado 16 de agosto con dos encuentros atractivos. En el Estadio Toco Castillo, Veraguas United recibirá a un necesitado San Francisco FC a partir de las 6:00 p.m.. Los locales buscan hacerse fuertes en casa, mientras que los franciscanos llegan urgidos de puntos tras un inicio irregular.

Más tarde, a las 8:15 p.m., el histórico Plaza Amador enfrentará en el COS Sports Plaza a Sporting San Miguelito, en un duelo que promete intensidad y buen fútbol. Ambos equipos están en la pelea por los primeros puestos y no querrán ceder terreno.

Domingo con más acción

El domingo 17 de agosto también tendrá dos compromisos. A las 4:00 p.m., en el Estadio Gustavo Posam, Herrera FC medirá fuerzas con CD Universitario, en un choque que podría marcar el rumbo de ambos en la mitad de la tabla.

Más tarde, a las 6:15 p.m., el CAI de La Chorrera se enfrentará al recién ascendido SD Atlético Nacional en el Estadio Muquita Sánchez. Los Vikingos buscarán imponer su experiencia, pero Nacional ya ha demostrado que puede competirle a cualquiera.

Cierre de jornada en lunes por la noche

La jornada concluirá el lunes 18 de agosto con el choque entre Alianza FC y UMECIT FC, a disputarse en el Complejo Deportivo Los Andes desde las 8:30 p.m.. Ambos equipos buscarán cerrar la fecha con una victoria que los mantenga en la pelea por los primeros puestos.

Tabla de posiciones

La clasificación en el Torneo Clausura 2025 de la LPF está de la siguiente manera: