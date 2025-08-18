MLB noticias| Panameños Iván Herrera y José Caballero se toparon en el 'nido de los Cardenales'

Béisbol de las Grandes Ligas por TVMAX. Sintoniza el partido Dodgers vs Rockies el martes 19 de agosto a las 7:40 p.m.

Estados Unidos/Los peloteros panameños Iván Herrera y José Caballero formaron parte de la serie de tres partidos que disputaron los Cardenales y los Yankees de Nueva York en el Busch Stadium de San Luis entre el 15 y 17 de agosto.

Ambos jugadores participaron en los tres juegos. Caballero jugó en el jardín derecho por los Yankees en cada uno de esos juegos, solo que en el último alternó esa posición con la de campocorto. A la ofensiva tuvo una buena producción.

El viernes 15 conectó dos imparables en tres turnos y empujó dos carreras para contribuir a la victoria de los Yankees por 4 a 3. El sábado 16 pegó de 4-2, con tres anotadas y robó dos bases en ese juego que los neoyorquinos ganaron, por 12 a 8, y el domingo 17 bateó de 4-1 con una anotada y una remolcada en el triunfo de los visitantes por 8 a 4.

Por su parte, Herrera se desempeñó como bateador designado de los Cardenales. El viernes 15 y el sábado 16 conectó un hit en tres turnos y empujó una carrera en cada uno de esos juegos, pero el domingo 17 se fue en blanco en cuatro turnos y anotó una carrera.

Los Yankees ganaron los tres juegos de este duelo particular y Caballero demostró que se va adaptando, poco a poco, al equipo donde llegó el 31 de julio procedente de los Rays de Tampa Bay. En cuanto a Herrera, él continúa su labor como bateador designado, un rol donde ha mostrado su capacidad a la ofensiva.

Activo en dos juegos

Edmundo Sosa jugó en dos de los tres partidos de la serie particular entre los Phillies de Filadelfia y los Nacionales de Washington.

El viernes 15 de agosto, Sosa alternó su participación a la defensiva en la segunda y tercera base. Además no dio inatrapables en cuatro turnos por los Phillies que vencieron a los Nacionales por 6 a 2.

El sábado 16, el panameño ocupó las mismas almohadillas que el partido anterior y pegó un hit en tres oportunidades al bate . En esa fecha, el equipo de Filadelfia se llevó la derrota, por 0 a 2.

Te puede interesar: Kylian Mbappé afronta el reto de consolidarse y dar frutos en su segunda campaña con el Real Madrid

Finalizó la racha

Con un agónico triunfo en extra innings, los Rojos de Cincinnati terminaron este domingo con la mayor racha ganadora de los Cerveceros de Milwaukee, mientras que los Dodgers de Los Ángeles sellaron la barrida ante los Padres de San Diego.

Milwaukee encadenaba 14 victorias al hilo, la mayor marca de su historia, hasta que el domingo sufrió su primera derrota en todo el mes de agosto a manos de los Rojos por 3x2.

Cincinnati, que había recibido 16 carreras en los dos juegos anteriores, contuvo esta vez la ofensiva visitante gracias al lanzador Andrew Abbott, que no concedió una carrera y ponchó a siete rivales en sus siete entradas en la lomita.

El marcador no se movió hasta que en el séptimo inning Austin Hays avanzó a los locales tras un elevado de sacrificio de Jose Trevino.

Milwaukee pareció retener el récord cuando el receptor venezolano William Contreras conectó un jonrón de dos carreras en la parte alta de la novena entrada.

Los Cerveceros ya habían protagonizado otras remontadas al límite en los últimos días, como la del sábado con un cuadrangular de tres carreras del también venezolano Andruw Monasterio en el undécimo episodio.

Esta vez, a los Rojos les quedaba una oportunidad en la parte baja de la novena y Trevino la aprovechó con un sencillo que permitió que Will Benson igualara de nuevo la pizarra.

Te puedes interesar: Édgar Yoel Bárcenas: El panameño vuelve a las canchas con Mazatlán y así fue su labor

En la undécima entrada, Hays pegó un sencillo al jardín izquierdo y TJ Friedl pasó por la registradora para finiquitar la sexta mayor racha de victorias de este siglo en Las Mayores.

Si debíamos perder "me alegra que fuera en un juego así", dijo el colombiano José Quintana, abridor de Milwaukee. "Nunca queremos perder, pero si seguimos jugando así, podemos seguir ganando. Estamos bien. Fue una buena batalla".

Milwaukee sigue ostentando un sólido liderato de la Liga Nacional con el mejor balance de la competición, de 78 triunfos y 45 derrotas, y el lunes abrirá una nueva serie de visita ante los Cachorros de Chicago.

En Los Ángeles, los Dodgers derrotaron 5x4 a los Padres de San Diego y completaron una barrida en los tres duelos entre estos equipos californianos.

Un jonrón de tres carreras de Freddie Freeman seguido de uno solitario del cubano Andy Pages, ambos en la primera entrada, abrieron el triunfo de los vigentes campeones ante su público en el Dodger Stadium.

Los visitantes igualaron después de un cuadrangular de dos carreras del dominicano Ramón Laureano, pero Mookie Betts dejó la victoria en casa con otro jonrón en la octava entrada.

Los Dodgers, líderes de la división Oeste de la Nacional (71-53), tomaron una distancia de dos victorias respecto a los Padres, sus escoltas.

Con información de AFP