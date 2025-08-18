Édgar Yoel Bárcenas: El panameño vuelve a las canchas con Mazatlán y así fue su labor

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

México/Édgar Yoel Bárcenas ha sido un jugador con una presencia constante con la Selección de Panamá, en el ciclo del técnico Thomas Christiansen. Una lesión de rodilla lo mantuvo alejado de las canchas en los últimos seis meses y ahora ha vuelto cuando el inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 está cerca.

Bárcenas jugó el pasado 17 de agosto con su club, el Mazatlán FC, en la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX de México. En esa jornada el conjunto mazatleco enfrentó a los Rayados de Monterrey.

El panameño inició como suplente y entró en el segundo tiempo en sustitución de Jesús Hernández. Permaneció en la cancha durante los segundos 45 minutos del juego y así fue su desempeño, según el sitio web de estadísticas 365 scores.

Ataque

Goles esperado: 0.25

0.25 Total Remates: 1

1 Remates a Puerta: 1

1 Remates Fuera: 1

1 Grandes chances perdidas: 1

1 Fueras de Juego : 0

: 0 Asistencias esperadas: 0.11

0.11 Pases claves: 0

0 Pases en el último tercio: 6

6 Pases hacia atrás: 3

3 Pases completados: 18/23 (78%)

18/23 (78%) Pases largos completados: 1/1 (100%)

1/1 (100%) Centros: 1/1 (100%)

1/1 (100%) Toques: 29

29 Faltas recibidas: 0

Defensa

Faltas cometidas: 0

0 Posesiones ganadas en el último tercio: 1

1 Posesiones perdidas: 7

7 Regateado: 1

1 Despejes: 0

0 Intercepciones: 1

1 Recuperación de la posesión: 2

La clasificación de Bárcenas, según 365 Scores, fue de 6.3 puntos.

El 21 de febrero de este año, el jugador colonense sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior izquierdo por lo que requirió de una operación. Esto ocurrió en un partido entre el Mazatlán FC y el Necaxa.

Detalles del partido

Con dos goles del argentino Lucas Ocampos, el Monterrey venció 3-2 al Mazatlán el domingo el partido que cerró la quinta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano y alcanzó al Pachuca en el liderato.

Joaquín Esquivel adelantó 1-0 a los Cañoneros del Mazatlán en el estadio BBVA, del Monterrey, con un cañonazo cruzado dentro del área al minuto 13.

Dos minutos después, Víctor Guzmán consiguió el 1-1 para los Rayados con un remate de cabeza.

Ocampos decretó la voltereta de los Rayados con el 2-1 que firmó al 26 al rematar un balón que había rechazado el portero Ricardo Gutiérrez.

Antes del descanso, al 45+5, y tras un contragolpe, Ocampos apareció en el área, hizo dos quiebres a los defensas que le salieron al paso y rubricó el 3-1 con un disparo frontal.

Omar Moreno se encargó de acercar 3-2 a los Cañoneros al 82 con un disparo de media vuelta en el área.

Con este resultado, el Monterrey llegó a 12 puntos y el Mazatlán se quedó con cinco.

Otros panameños

Más jugadores panameños compitieron en la quinta jornada del certamen:

José Luis Rodríguez fue titular y se mantuvo en la cancha durante todo el partido por el Juárez FC que venció a las Chivas de Guadalajara , por 2 goles a 1.

fue titular y se mantuvo en la cancha durante todo el partido por el que venció a las , por 2 goles a 1. Adalberto Carrasquilla jugó los 90 minutos por los Pumas de la UNAM (Universidad Autónoma de México) que empataron, 1-1, ante Toluca .

jugó los 90 minutos por los (Universidad Autónoma de México) que empataron, 1-1, ante . Ismael Díaz fue titular, jugó 74 minutos y anotó el gol que le dio la victoria al club León sobre Necaxa, por 1 a 0.

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 iniciarán en septiembre con una ventana de dos partidos. El 4 de septiembre, la selección panameña visitará la ciudad de Paramaribo y enfrentará a Surinam desde las 6:30 p.m. Cuatro días después recibirá a Guatemala en un juego que comenzará a las 8:30 p.m.

Con información de AFP