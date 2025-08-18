LPF| Torneo Clausura 2025: CAI y Atlético Nacional despliegan su ataque. Universitario y Herrera FC quedan en cero

La Liga Panameña de Fútbol se ve a través de TVMAX.

Panamá/Los empates marcaron la pauta en la cartelera dominical del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El último de los partidos programados estuvo plagado de goles.

CAI 3-3 SD Atlético Nacional

El Atlético Nacional reacción y marcó dos goles en el 'último suspiro' para obtener un empate ante el Club Atlético Independiente (CAI) en un partido que se realizó en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

Los 'vikingos' tomaron la ventaja con dos goles de Abraham Altamirano a los minutos 8 y 66. Luego el conjunto policial descontó con un tanto de Alexis Corpas al 68.

CAI tomó distancia con su tercer tanto del partido que fue anotado por Juan Carrasquilla, al minuto 73. Sin embargo el Atlético Nacional no se rindió y dos goles más, concretados por Pablo Pérez (90') y Miguel Vega (90+3'), sellaron el empate.

Herrera FC 0-0 CD Universitario

Más temprano, herreranos y universitarios protagonizaron el segundo empate sin anotaciones del certamen en el partido que disputaron en el estadio Gustavo Posam de Parita.

El resultado es poco favorable para Herrera FC que sigue sin ganar en el torneo y solo suma dos puntos en cinco juegos realizados.

Otros resultados

Árabe Unido 1-1 Tauro FC

El Deportivo Árabe Unido y el Tauro FC empataron el viernes 15 de agosto a un gol por bando en el partido que inició la quinta jornada y que se realizó en el COS Sports Plaza.

El Árabe Unido rompió el hielo con un gol de Ariel Arroyo, al minuto 52.

El 1-0 a favor del 'Expreso Azul' se mantuvo hasta el minuto 88 cuando Josué Vergara dio un cabezazo y concretó el tanto del empate para el equipo taurino.

Veraguas United 2-3 San Francisco FC

La cartelera del sábado 16 de agosto comenzó con el partido entre el Veraguas United y el líder de la Conferencia Oeste, el San Francisco FC, en el estadio Arístocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago.

Los 'Monjes' franciscanos sacaron una ventaja de tres goles que fueron anotados por Víctor Simmons (2'), Rolando Blackburn (60') y Miguel Camargo (62').

El 0-3 en contra no amilanó a los veragüenses quienes presionaron hasta recortar la diferencia con goles de Cristian Zúñiga (67') yy Jeremy Emmons (76'), Sin embargo no pudo completar la remontada.

Plaza Amador 2-0 Sporting SM

Plaza Amador alcanzó su quinto triunfo en cinco jornadas del con una victoria, 2 goles por 0, sobre Sporting San Miguelito en un partido realizado en el COS Sports Plaza.

Transcurría el minuto 12 cuando Ovidio López sacó un remate que vulneró la resistencia del portero Marcos De León para el 1-0.

Al minuto 38, hubo un cobro de tiro de esquina en el que Aimar Sánchez recibió el balón y con un cabezazo sorprendió a De León y convirtió el 2-0 para los plazinos.

Tabla de posiciones

El estado de los equipos actualizado es el siguiente:

Próximo partido

La jornada concluirá el lunes 18 de agosto con el choque entre Alianza FC y UMECIT FC, a disputarse en el Complejo Deportivo Los Andes desde las 8:30 p.m.. Ambos equipos buscarán cerrar la fecha con una victoria que los mantenga en la pelea por los primeros puestos.