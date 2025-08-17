Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Panamá compite en ciclismo de ruta masculino y femenino

Paraguay/La delegación de Panamá participó este domingo en las pruebas de ciclismo de ruta, ramas masculina y femenina, de los II Juegos Panamericanos Junior que se realizó en la Costanera de Asunción, Paraguay.

Rama femenina

Primero se llevó a cabo la competencia en la rama femenina y en ella participó Noemy Atencio.

La ciclista panameña terminó en el puesto 20 con tiempo de 2:52:02 horas. Con ese registro estuvo a 43 segundos de diferencia de la argentina Julieta Benedetti quien se quedó con la medalla de oro al hacer el recorrido y cruzar la meta en 2:51:19 horas.

La ecuatoriana Natalie Revelo y la colombiana Natalia Garzón se adjudicaron las preseas de plata y bronce, respectivamente.

La prueba tuvo una distancia de 106,4 kilómetros la que se completó en ocho vueltas por la Costanera de Asunción.

Rama masculina

Michael Caballero fue el segundo en competir por la delegación panameña en esta jornada de ciclismo de ruta.

El panameño se ubico en el puesto 25 de la rama masculina y registró 3:23:26 horas. Este tiempo representó una diferencia de 4:52 minutos del ganador de la medalla de oro, el mexicano José Prieto quien culminó la prueba en 3:18:34 horas.

Ciro Pérez, de Uruguay, y Octavio Salmón, de Argentina, se llevaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.

El recorrido en el ciclismo de ruta masculino se realizó en una distancia de 146 kilómetros que se completaron a 11 vueltas.

Antecedente

Esta fue la segunda presentación para ambos ciclistas en estos Juegos ya que participaron en las competencias de contrarreloj el pasado 10 de agosto. Atencio alcanzó el puesto 17 en esa prueba con tiempo de 44:42.68 minutos y Caballero ocupó la posición 14 con un registro de 53:27.91 minutos.

Medallero

Brasil se mantiene al frente del cuadro general de medallas con 118 en total. Colombia y Estados Unidos se encuentran en la segunda y tercera posición.

Panamá está en el puesto 17 con las tres medallas que obtuvo en natación, con Emily Santos, y en esgrima, con Isaac Dorati.

La prueba

Las pruebas de ciclismo de ruta son competiciones que se realizan sobre carreteras pavimentadas, y pueden adoptar diferentes formatos.

1. Prueba en línea (o de fondo)

Formato: Todos los ciclistas salen al mismo tiempo desde un punto de partida común .

Todos los ciclistas salen al mismo tiempo desde un . Objetivo: El primero en cruzar la meta después de completar el recorrido gana.

El primero en después de completar el recorrido gana. Características:

Puede haber subidas, bajadas, sprints y terreno llano.

Se compite en grupo, con estrategias de equipo como relevos y protección contra el viento.

Puede durar varias horas y abarcar más de 200 km en competiciones profesionales.

2. Contrarreloj individual (CRI)

Formato: Los ciclistas salen uno a uno , separados por intervalos de tiempo (por ejemplo, cada 1 o 2 minutos).

, separados por intervalos de tiempo (por ejemplo, cada 1 o 2 minutos). Objetivo: Ganar el que complete el recorrido en el menor tiempo .

Ganar el que complete el recorrido en el . Características:

No está permitido ir a rueda de otro ciclista (no se puede beneficiarse del rebufo).

Se requiere un gran esfuerzo individual y concentración.

Se usa una bicicleta específica para contrarreloj, aerodinámica y optimizada para la velocidad.

3. Contrarreloj por equipos (CRE)

Formato: Equipos completos salen juntos a intervalos regulares.

a intervalos regulares. Objetivo: Se cronometra el tiempo del equipo , que normalmente se toma cuando cruza la meta un número determinado de integrantes (por ejemplo, el cuarto ciclista).

, que normalmente se toma cuando cruza la meta un número determinado de integrantes (por ejemplo, el cuarto ciclista). Características:

La colaboración y la estrategia de relevos son fundamentales.

Se usa equipamiento especializado, igual que en la contrarreloj individual.

4. Etapas por etapas (grandes vueltas)

Formato: Competencia de varios días (normalmente 3 semanas), dividida en etapas diarias.

(normalmente 3 semanas), dividida en etapas diarias. Objetivo: Ganar la clasificación general por tiempo acumulado .

Ganar la clasificación general por . Características:

Incluye etapas en línea, contrarreloj individual y de montaña.

Hay varias clasificaciones: general, por puntos, de montaña, mejor joven, etc.

Otros aspectos importantes