Eduardo Guerrero| El panameño marca en goleada del Dynamo de Kiev en Ucrania

Ucrania/El delantero panameño Eduardo Guerrero contribuyó con un gol al triunfo del Dynamo de Kiev sobre el Epitsentr, 4 por 1, en la tercera jornada de la Premier League de Ucrania.

Guerrero fue quien abrió la cuenta para el Dynamo con un gol al minuto 8, tras recibir un pase de Mykola Mykhaylenko en el área rival.

Este fue el primer gol del panameño en la presente temporada del torneo ucraniano.

Guerrero en el Dynamo

Llegada al Dynamo de Kiev

Guerrero fue presentado como nuevo jugador del Dynamo de Kiev el 4 de septiembre de 2024 , proveniente del Zorya Luhansk.

Firmó un contrato por cinco años, con vigencia hasta verano de 2029

Debut y primeros meses

Debutó el 19 de septiembre de 2024 , titular, en la victoria 3‑1 ante el Vorskla Poltava . Fue sustituido al minuto 76.

Inició su participación en competiciones europeas con el Dynamo, como la Europa League.

Primer gol con el equipo

El 30 de octubre de 2024 , Guerrero anotó su primer gol con el Dynamo de Kiev , un penal elegante al palo izquierdo, que puso el empate 1‑1 frente al Vorskla Poltava en los octavos de final de la Copa de Ucrania . El Dynamo ganó 2‑1 tras tiempo extra.

Hasta esa fecha, acumulaba 11 partidos en la temporada 2024‑25 (5 con Zorya y 6 con Dynamo)

Europa League

El 28 de noviembre de 2024, Guerrero ingresó como suplente al minuto 73 en el partido de Europa League contra el Vitória Plzeň. Disputó 17 minutos, sin remates, pero tuvo un 83% de precisión en pases (5 de 6 completados

Copa de Ucrania 2025

Abril de 2025: Fue titular en el cruce de cuartos de final de la Copa de Ucrania contra el Rukh Lviv. Disputó 59 minutos y brindó una asistencia decisiva a Oleksandr Pikhalyonok, quien anotó el 1‑0 que clasificó al Dynamo a semifinales.

Trayectoria en clubes

Inicios y desarrollo en Panamá

Formado en las divisiones inferiores del Chorrillo FC , debutó profesionalmente el 23 de enero de 2017 con apenas 17 años, ingresando como suplente ante SD Atlético Nacional .

, debutó profesionalmente el con apenas 17 años, ingresando como suplente ante . En ese mismo año, participó en el torneo Clausura y en la Liga Concacaf 2017. En el Apertura 2017 del fútbol panameño, el equipo se consagró campeón, aunque él no fue convocado para la final .

Paso a Europa por medio de Israel

En 2018, fue cedido en préstamo al Maccabi Tel Aviv , con opción de compra, actuando principalmente en el equipo sub‑19, incluyendo partidos en la Liga Juvenil de la UEFA.

, con opción de compra, actuando principalmente en el equipo sub‑19, incluyendo partidos en la Liga Juvenil de la UEFA. El club activó la opción de compra en junio de 2019, consolidando su fichaje.

Para la temporada 2019–20, fue cedido al Beitar Tel Aviv Bat Yam, donde registró 36 partidos y anotó 6 goles en la Liga Leumit .

Continuación en Israel y salto a Ucrania

Fue cedido nuevamente al Hapoel Jerusalem en 2022, donde jugó 12 partidos y marcó 2 goles.

en 2022, donde jugó 12 partidos y marcó 2 goles. Para la temporada 2022–23, pasó al Beitar Jerusalem, sumando 13 apariciones, sin goles.

Consolidación en Ucrania

En junio de 2023, fue fichado por el Zorya Luhansk por 500 000 euros.

por 500 000 euros. Durante la temporada 2023–24, jugó 23 partidos de liga con Zorya y anotó 9 goles, además de sumar 3 tantos en la UEFA Europa Conference League.

Fichaje histórico y logros recientes