Serie Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 2025: Panamá cae 'con las botas puestas' ante México

La representación panameña se juega la permanencia en el máximo torneo de béisbol infantil

Estados Unidos/Panamá terminó su participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas con una derrota, de 2 carreras por 1, ante México en un partido realizado este domingo en el Volunteer Stadium de Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos).

Información en desarrollo

Previa

Panamá, representado por el equipo de béisbol infantil de Vacamonte (provincia de Panamá Oeste), tiene un compromiso de gran importancia ante su similar de México en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se disputa en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos).

El Volunteer Stadium es el escenario de ese encuentro que panameños y mexicanos no pueden perder. Después de su derrota, el pasado viernes ante la representación del Caribe (Aruba), el elenco de Panamá puso su récord en una victoria y una derrota. Por lo tanto, como el torneo se juega bajo un sistema de doble eliminación, si llega a perder se despide de la competencia.

En cuanto a México, pasa algo similar. Después de caer en su debut ante la región de Asia-Pacífico, por 3 carreras a 0, venció el sábado 16 de agosto a Puerto Rico, 11 a 5.

Los jugadores

Mientras Panamá tiene en su lista para el torneo a 14 jugadores, México presenta 11. A coninuación mostramos sus respectivos listados.

Panamá

Alvis Araúz Emanuel Flores Anthoni Castillo Daniel Barría Eugenio Barrios Ángel Bonilla Eric Rodríguez Isaac Dufau Dylan Aguilera Matías Villalobos Arath Zeballos Jean Jaén Alan Díaz Josmar Planes

México

Ian Cano Gregorio Madrid Brandon Acevedo Iker Castañeda Luis Sánchez Xavier Nolasco Iker Sáenz Diego Acosta Alejandro Gallegos Evan Levavio Elías Martínez

Partido anterior

Panamá sufrió su primera derrota en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 al perder ante la representación del Caribe, Aruba, por 8 carreras a 2, en un partido realizado este viernes en el Volunteer Stadium en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos).

El pitcheo panameño pasó problemas en los episodios iniciales. El abridor Emanuel Flores tenía dificultades para mantener el control de sus lanzamientos y eso lo aprovechó la representacíón caribeña para fabricar carreras y crear una ventaja cómoda.

La ofensiva panameña fue maniatada en los cuatro primeros episodios del cotejo por una actuación sólida del pelotero Arnold-Gismar Martha quien lanzaba un partido sin imparables ni carreras hasta que Josmar Planes rompió el encanto en el quinto capítulo con un imparable.

Panamá amenazó con meterse en el partido, cuando se jugaba la parte baja del quinto episodio, pero solo pudo frabricar una 'rayita' que fue anotada por Planes.

Aruba aumentó la distancia al anotar cuatro carreras en el tramo alto del sexto episodio. Los panameños descontaron con una carrera más en la parte baja de esa misma entrada con una anotación de Alvis Araúz.

Ángel Bonilla se llevó la derrota al permitir tres imparables y tres carreras con una base por bola en dos tercios de episodio.

El triunfo se lo adjudicó Arnold-Gismar Martha después de cinco entradas en las que concedió tres hits y una carrera con ocho ponches propinados.

Panamá acumuló tres hits que fueron conectados por Emanuel Flores, Anthoni Castillo y Alvis Araúz.

Por Aruba, Diliano Raven de 3-2 con una carrera anotada y dos empujadas. Isaac Arendzs de 2-1 con dos remolcadas y Emerson Mercado de 3-1 con una impulsada.