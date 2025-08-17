Marc Márquez conquista Austria y se acerca al título de la MotoGP

Austria/Marc Márquez, seis veces campeón del mundo y líder destacado del campeonato, corrigió este domingo una rareza en su palmarés, imponiéndose por primera vez en el Gran Premio de Austria de MotoGP, un nuevo triunfo que le acerca más a su séptima corona mundial.

"Era un circuito al que le tenía ganas", reconoció el piloto de 32 años a las cámaras del difusor español DAZN. "Evidentemente, con la moto roja (Ducati) quería intentar ganar".

Concluida la 13ª prueba de las 22 del calendario, Márquez ha ganado 9, las últimas seis de forma consecutiva, habiendo conquistado de paso 12 de las carreras esprint. Un dominio aplastante con el que se distancia ya a 142 puntos de su hermano menor Álex Márquez (Ducati-Gresini), segundo en la clasificación del campeonato.

Te puede interesar: Marc Márquez y su renacer en la MotoGP

"Lo importante es seguir sumando, intentar entender siempre los límites en carrera. Al ir con tanta inercia me costará entender y aceptar el día que no se pueda ganar, que va a llegar (...) pero mientras dure intentaremos seguir", analizó Márquez sobre el tramo final de la temporada.

El domingo y pese a salir desde la cuarta posición, el piloto Ducati terminó viendo la bandera de cuadros por delante de su compatriota Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini), joven debutante este año en la élite del motociclismo que firmó así su mejor resultado hasta la fecha.

El tercer escalón del podio fue para el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que partía desde la pole position y que mantuvo la primera posición hasta el último tercio de carrera, cuando fue superado primero por Márquez y luego por Aldeguer.

- Victoria de Moreira en Moto2 -

"Estoy muy satisfecho por el fin de semana en su conjunto", se alegró pese a todo Bezzecchi. "He dado lo mejor de mí como siempre, pero lamentablemente tuve algunos problemas con la moto y tuve que frenar", explicó.

Menos satisfacción tuvo su compatriota Francesco Bagnaia, la otra Ducati de fábrica de la parrilla, que terminó en 8ª posición pese a haber sido tercero durante gran parte de las 28 vueltas. "Pecco", doble campeón del mundo (2022, 2023) había ganado de forma consecutiva los tres últimos Grandes Premios sobre el trazado austríaco.

Por su parte, el vigente campeón del mundo Jorge Martín (Aprilia), que se ha perdido gran parte de la temporada por las lesiones, volvió a sufrir una caída este domingo y tuvo que abandonar. El madrileño fue trasladado después al centro médico del circuito por precaución.

Te puede interesar: Panamá| Equipos de béisbol U18 y U15 se enfrentan antes de torneos internacionales

En Moto 2, el brasileño Diogo Moreira logró su segunda victoria en la categoría, menos de dos meses después de su primer triunfo en el Gran Premio de Países Bajos, a finales de junio.

Moreira, de 21 años, ocupa la tercera posición del campeonato, a 45 puntos del líder español Manuel González, tercero este domingo.

La temporada continuará el próximo fin de semana, con el regreso de la MotoGP a Hungría por primera vez desde 1992.