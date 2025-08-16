EN VIVO - LPF Torneo Clausura 2025| Plaza Amador vs Sporting San Miguelito: Partido de la jornada 5 por TVMAX

Panamá/Un Plaza Amador invicto recibe en el COS Sports Plaza al Sporting San Miguelito en un parido correspondiente a la cartelera sabatina de la jornada 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Con tres victorias en igual cantidad de juegos, el equipo plazino es el actual líder de la Conferencia Este. En la campaña donde defiende el título de campeón obtenido en el certamen Apertura de este año, ha tenido un paso firme el que espera mantener en esta jornada.

Por su parte el Sporting tuvo un inicio complicado con dos derrotas en las dos primeras jornadas. Luego de eso venció al Tauro FC y empató con el Deportivo Árabe Unido la semana pasada por lo que llega a este encuentro con cuatro puntos. Su propósito será sumar una victoria que le permita meterse de lleno en la pelea por un cupo en la siguiente etapa del certamen.

En los últimos cinco encuentros que han tenido, ambos equipos suman dos victorias y tienen un empate.

Próximos juegos

Domingo con más acción

El domingo 17 de agosto también tendrá dos compromisos. A las 4:00 p.m., en el Estadio Gustavo Posam, Herrera FC medirá fuerzas con CD Universitario, en un choque que podría marcar el rumbo de ambos en la mitad de la tabla.

Más tarde, a las 6:15 p.m., el CAI de La Chorrera se enfrentará al recién ascendido SD Atlético Nacional en el Estadio Muquita Sánchez. Los Vikingos buscarán imponer su experiencia, pero Nacional ya ha demostrado que puede competirle a cualquiera.

Cierre de jornada en lunes por la noche

La jornada concluirá el lunes 18 de agosto con el choque entre Alianza FC y UMECIT FC, a disputarse en el Complejo Deportivo Los Andes desde las 8:30 p.m.. Ambos equipos buscarán cerrar la fecha con una victoria que los mantenga en la pelea por los primeros puestos.