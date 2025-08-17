Copa Latina 2025 - Panamá| Se cancela la primera jornada del torneo de baloncesto

Panamá/La primera jornada de la Copa Latina de baloncesto 2025 fue cancelada por fallas en el aire acondicionado de la Arena Roberto Durán, sede de la competencia.

El certamen de baloncesto estaba programado para iniciar este domingo 17 de agosto con los partidos entre Uruguay y Brasil y Argentina ante Panamá, pero ninguno de los dos se pudo disputar. Esto debido a que los aires acondicionados del recinto de Juan Díaz no funcionaban adecuadamente lo que provocó mucha humedad y esto afectó al tabloncillo donde se disputarían los encuentros.

La falta de suministro de agua potable en la ciudad de Panamá, debido a los trabajos realizados a la Planta Potabilizadora de Chilibre entre la noche del sábado y la mañana del domingo, causaron que los aires acondicionados no emanaran el aire frío suficiente para refrescar la Arena y secar el tabloncillo. A pesar de eso se intentó realizar la jornada.

El primer partido en cancelarse fue el que realizarían uruguayos y brasileños, a primera hora. Ante esta situación se intentó llevar a cabo el juego de fondo entre argentinos y panameños.

La selección de Panamá salió a hacer sus ejercicios de calentamiento. Lo mismo hizo el conjunto de Argentina, pero este se retiró. Posteriormente Manuel Escudero, jefe de prensa de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), informó a los fanáticos presentes que la jornada se cancelaba y que sus boletos porque serán válidos para las dos fechas siguientes. Eso provocó malestar entre varios de los asistentes, quienes lo expresaron a través de abucheos.

Disposición

Un reporte del sitio web basquetplus.com indica que dirigentes panameños y argentinos se reunieron y acordaron disputar el partido. Sin embargo el entrenador del combinado visitante, Pablo Prigioni, determinó que el encuentro no se realizara.

"Se hizo un cónclave en mitad de cancha, Andrés Pelussi y Hernán Tettamanti por Argentina, Jamal Levy y otros dirigentes por parte de los panameños, hablaron, dialogaron, consensuaron y estaba todo listo para jugar. Los equipos calentaron, pero Pablo Prigioni notó que la cancha no le daba la seguridad para exponer a sus jugadores a una posible lesión con tan poco tiempo antes del torneo y el encuentro debió suspenderse", plasmó el sitio web en su reporte.

La nota también señala que miembros de la organización del torneo les explicaron sobre los inconvenientes que habían con el suministro de agua potable, y que fue necesaria la colaboración de "bomberos voluntarios" quienes proporcionaron agua para llenar los tanques de almacenamiento.

"Comenzaron a funcionar los aires, pero no llegaron a enfriar lo suficiente para que la cancha se seque y quede en condiciones de poder jugar", se describe en el informe.

Lo próximo

Ante la cancelación de la jornada se determinó que los partidos programados para el lunes 18 de agosto sean tomados como juegos de semifinales. Es decir, que los ganadores de esos encuentros se enfrentarán, al día siguiente, en un partido por el campeonato de la Copa Latina. En tanto los perdedores jugarán por el tercer lugar.

