Potabilizadora de Chilibre restablece sus operaciones al 100%, anuncia el Idaan

A las 10:00 p.m. de la noche del sábado 16 de agosto se procedió con la suspensión del suministro para iniciar trabajos de mantenimiento.

Ciudad de Panamá/La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre restableció este domingo 17 de agosto de 2025 sus operaciones al 100%, luego de culminar los trabajos de instalación de una nueva compuerta inferior en la toma de agua cruda ubicada en el lago Alajuela.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que el restablecimiento del suministro será progresivo hacia los sectores de Panamá y San Miguelito, monitoreado desde su centro de control y por especialistas de la gerencia metropolitana, quienes realizan expulsión de aire en las tuberías y verificación de la red en campo.

Mientras avanza el proceso de normalización, el abastecimiento en hospitales públicos y privados se ha mantenido mediante medidas de contingencia. Para las comunidades más alejadas de la red, como La Siesta de Tocumen, se dispuso de camiones cisternas.

La institución recomendó a la población un uso racional del agua para que la recuperación del sistema sea más efectiva, especialmente en los puntos altos y apartados.

Los trabajos realizados también buscan evitar episodios de hipoxia (falta de oxígeno en el agua), una situación que puede presentarse en la toma de agua cruda por el incremento en los niveles del lago Alajuela, tras las lluvias registradas en las últimas semanas.

También podría leer: