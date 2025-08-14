Diputados pausan al Idaan partida de $2 millones para pago de consultoría

Los diputados también pusieron sobre la mesa críticas por la baja ejecución del presupuesto de inversión del Idaan.

Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional realizó su primera sesión tras su instalación esta semana. En la reunión se avalaron y rechazaron una serie de traslados de partidas solicitados por distintas instituciones y ministerios.

Por ejemplo, los diputados de esa instancia frenaron un traslado solicitado por el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, por $2 millones para una consultoría con la empresa Aguas de Barcelona, que no pudo ser detallada por el funcionario ante los cuestionamientos de los diputados de la comisión.

Al respecto, el funcionario indicó que parte de las consultorías forman parte de un préstamo por $250 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para modernizar la gestión del Idaan y apoyar proyectos de infraestructura.

En total, Villarreal había solicitado $16 millones para financiar consultorías, mejoras de alcantarillados y otros servicios vinculados a la infraestructura de agua potable y saneamiento; sin embargo, dentro de ese rubro no pudo sustentar los $2 millones mencionados.

En ese sentido, los diputados pidieron que para una próxima comparecencia entregue los detalles solicitados.

Los diputados también pusieron sobre la mesa críticas por la baja ejecución del presupuesto de inversión del Idaan en el primer semestre del año, que, de acuerdo con el diputado perredista Crispiano Adames, apenas alcanza el 11.6 % del total asignado.

La Comisión también atendió las solicitudes de partidas del Ministerio de Obras Públicas, por el orden de $38.7 millones, para, entre otras cosas, financiar la rehabilitación de calles, el programa Tapa Huecos, y proyectos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Salud.

Con información de Luis Jiménez