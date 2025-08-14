Ecuador saca a Panamá de lista de paraísos fiscales luego de firma de convenio

Ecuador señaló que, al igual que ya lo han hecho Brasil, Argentina y la Unión Europea, reconoce a Panamá fuera de la lista de paraísos fiscales.

Panamá/Ecuador anunció este jueves que retiró a Panamá de su lista de paraísos fiscales, luego de la firma de un Convenio de Intercambio de Información Tributaria entre ambos países, con el objetivo de fortalecer la transparencia y combatir delitos financieros.

La vocera del Gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, destacó en un mensaje difundido en redes sociales que este acuerdo permitirá el flujo de información “de forma directa, rápida y segura” entre ambas naciones, lo que facilitará la detección de casos de evasión fiscal, lavado de activos y corrupción.

“Con esto derribamos las paredes que escondían la evasión fiscal, el lavado de activos y la corrupción. La información fluirá de forma directa, rápida y segura entre ambos países, garantizando que ningún ingreso quede oculto y que nuestras instituciones puedan actuar con mayor eficacia frente al delito financiero”, afirmó Jaramillo.

La vocera añadió que este convenio no solo impulsa la cooperación bilateral, sino que también abre la puerta a un posible tratado de libre comercio con Panamá, lo que generaría nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo económico.

Ecuador señaló que, al igual que ya lo han hecho Brasil, Argentina y la Unión Europea, reconoce a Panamá fuera de la lista de paraísos fiscales como un acto de buena fe y compromiso mutuo en la lucha contra la evasión y por una economía más transparente.

El acuerdo

El acuerdo fue negociado y firmado por el director general de Ingresos de la República de Panamá, Camilo Valdés Mora, y el director general del Servicio de Rentas Internas de la República del Ecuador, Damián Larco.

Fue testigo de honor de la firma, el ministro encargado, Carlos A. Hoyos. También estuvieron presentes el embajador de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, y la embajadora de Ecuador en Panamá, Silvia Espíndola.

En su intervención, el director Larco destacó a la República de Panamá como puerta estratégica de oportunidades comerciales, por lo que este acuerdo fortalece la posición de Ecuador en la región.

Un sistema tributario fortalecido es una señal positiva para el comercio de un país, pues la competitividad también se mide por la confianza que se muestra con acciones como la que hoy se celebra, añadió.

Por tal razón, considera que hoy es el inicio de una etapa de colaboración entre ambos países con resultados positivos para las dos economías.

El director Valdés Mora señaló que este acuerdo con el país amigo de Ecuador es un acto importante con el que se demuestra al mundo que la no admisión de las infracciones tributarias es política de Estado. De igual manera, agradeció al embajador Montaner y al equipo negociador de la DGI.

El ministro encargado, Hoyos, resaltó la cercanía geográfica, cultural y de cooperación entre Panamá y Ecuador y calificó el Acuerdo como un paso para avanzar en la salida de Panamá de la lista de países considerados como paraíso fiscal.