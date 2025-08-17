Clima en Panamá: Se mantienen las condiciones lluviosas en el país; Sinaproc activa alerta verde

Además, también se informó que en las próximas horas podría ingresar la onda tropical N° 23 y aportaría a la inestabilidad climática del país.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtió que para este domingo 17 de agosto de 2025 continuarán las condiciones nubladas y lluvias de diferente intensidad en gran parte del país, tanto en la vertiente del Caribe como en el Pacífico.

De igual forma, se mantiene activo un aviso de vigilancia por el impacto indirecto del huracán Erin, que ya fue degradado a categoría 3, pero sigue afectando con lluvias a la región del Caribe.

Además, también se informó que en las próximas horas podría ingresar la onda tropical N° 23 y aportaría a la inestabilidad climática del país.

De acuerdo con el informe del Imhpa, en la vertiente del Caribe, durante la mañana se registran nublados con lluvias esporádicas. Sin embargo, a partir del mediodía y hasta la noche, se espera un incremento en la frecuencia e intensidad de las lluvias, con acumulados entre 30 y 50 milímetros, y máximos puntuales de hasta 70 milímetros, especialmente desde Bocas del Toro hasta Colón.

En la vertiente del Pacífico, las lluvias esporádicas se concentran en horas de la mañana hacia el golfo y la bahía de Panamá, Panamá Norte, Este y Centro, además de Panamá Oeste, Coclé, Darién, la comarca Emberá Wounaan y el golfo de Chiriquí. El resto del país presenta cielo parcialmente nublado a nublado.

Para la tarde y primeras horas de la noche se pronostican lluvias más intensas con tormentas ocasionales, seguidas de nublados con lluvias intermitentes hacia la región central y occidental. Los mayores acumulados se esperan en Chiriquí, Veraguas, el macizo montañoso, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Wounaan, con registros entre 50 y 65 milímetros, y máximos de hasta 90 milímetros.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró una alerta verde en todo el territorio nacional debido a estas condiciones.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 31°C, mientras que en zonas de montaña y la Cordillera Central estarán entre 18°C y 24°C.

En cuanto a los vientos, se prevé que en la vertiente del Caribe soplen desde el oeste-suroeste y noroeste, con velocidades entre 15 y 25 km/h. En el Pacífico, los vientos serán del oeste y sur-suroeste, con intensidades de 10 a 25 km/h.

Las condiciones marítimas muestran olas entre 0.5 y 0.7 metros en el litoral Caribe, con periodos de 6 a 7 segundos. En el Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.7 y 1.2 metros de altura, con periodos de 12 a 16 segundos.

El Imhpa advierte además que los índices de radiación UV-B estarán en niveles de riesgo alto a muy alto, entre 7 y 8 en todo el país.