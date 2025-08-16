Huracán Erin: Imhpa emite aviso de vigilancia por efectos indirectos en Panamá

Según el Imhpa, la influencia indirecta del huracán Erin, junto con los flujos de viento cargados de humedad, favorecerá la presencia de periodos de lluvias continuas y tormentas en los próximos días.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por los efectos indirectos que podría generar el huracán Erin, de categoría 5, en el territorio panameño. La medida estará vigente desde las 7:10 p.m. del 16 de agosto hasta las 11:59 p.m. del 19 de agosto de 2025.

El fenómeno, que actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h, se ubica al noreste de Puerto Rico y avanza lentamente sobre el Atlántico. Aunque no impactará de manera directa a Panamá, las autoridades advierten que la interacción atmosférica ocasionará lluvias intensas, tormentas significativas y oleajes peligrosos en diversas zonas del país.

Áreas bajo vigilancia

El aviso aplica para:

Costas y montañas de las provincias y comarcas del territorio nacional.

Sectores marítimos del Pacífico y el Caribe.

Según el Imhpa, la influencia indirecta del huracán Erin, junto con los flujos de viento cargados de humedad, favorecerá la presencia de periodos de lluvias continuas y tormentas en los próximos días.

Las autoridades recomiendan a la población costera y marítima, así como a comunidades en áreas montañosas, mantenerse atentas a los comunicados oficiales y tomar medidas de prevención ante posibles deslizamientos, inundaciones y condiciones adversas en el mar.