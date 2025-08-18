Presidente de la FIFA condena incidentes racistas en la Copa de Alemania

El presidente de la FIFA calificó de "inadmisbiles" los episodios ocurridos en dos partidos del torneo y pidió acciones firmes a las autoridades alemanas.

Alemania/El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, denunció los recientes episodios de racismo ocurridos durante la primera ronda de la Copa Alemana y los calificó como "incidentes inadmisibles", instando a las autoridades a tomar medidas contundentes.

El encuentro entre Lokomotive Leipzing y Schalke fue interrumpido luego de que el delantero del Schalke, Christopher Antwi-Adjei, denunciara insultos racistas, lo que obligó a detener el partido por cinco minutos. En otro escenario, en el Karl--Liebknecht-Stadion de Potsdam, también se registraron agresiones verbales contra un jugador del Kaiserslautern durante el choque ante Stahnsdorf.

Infantino recordó que este tipo de actos se han repetido en distintos escenarios, aludiendo también al reciente partido de la Premier League entre Liverpool y Bournemouth, donde el ghanés Antoine Semenyo sufrió insultos racistas por parte de un aficionado que fue detenido y sancionado con prohibición de acceso a estadios mientras dure la investigación.

"Me repito y lo seguiré haciendo: no hay espacio para el racismo ni para ninguna forma de discriminación en el fútbol. Estamos decididos a garantizar que los futbolistas sean respetados y que las autoridades tomen las medidas apropiadas", afirmó Infantino.

Puede interesar:El fútbol sudanés renace: aficionados celebran el emocionante regreso de la liga en medio de la guerra