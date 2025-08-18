Panamá revela selección infantil para torneo internacional escolar de taekwondo

Catorce atletas integran a la delegación que participarán en el campeonato dentro de las modalidades de kyorugi y poomsae.

Panamá/Por primera vez, Panamá cuenta con una selección nacional infantil de taekwondo que representará al país en el IV Campeonato Nacional e Internacional Escolar de Taekwondo 2025, a celebrarse del 20 al 23 de noviembre en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.

La selección está integrada por: Eliam Orellana, Ema Sofía Morales, Mia Pérez, Elsie Ruiz, Geovanny Yánguez y Jasbir Batista en la modalidad de kyorugi (combate), mientras que en el poomsae infantil están Yohannys Contreras, Brianna Ortega, Valentina Pérez, Ian Morales, Cristhian Gantes, Jasbir Batista, Connor Gantes, Dylan Rodríguez, Noelia Garrido y Geovanny Yánguez.

Según informó Boris Álvarez, presidente de la Federación Panameña de Taekwondo, el plan contempla que los atletas realicen sus entrenamientos en el Centro de Preparación Técnica del Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, además de visitas a las instalaciones del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y el Comité Olímpico de Panamá (COP), previo a la competencia.

El campeonato reunirá a delegaciones de Colombia, Ecuador, Venezuela, México, República Dominicana, Brasil, Estados Unidos y Panamá.

Modalidades

Las dos modalidades principales del taekwondo son el kyorugi y poomsae. Ambas son practicadas y reconocidas a nivel competitivo.

1. Kyorugi (Combate)

El kyorugi es la modalidad de combate deportivo del taekwondo. Consiste en enfrentamientos uno contra uno donde los competidores utilizan técnicas de patadas y golpes para marcar puntos al oponente.

Características principales

Regido por la World Taekwondo (WT) .

. Se compite usando equipamiento protector : peto electrónico, casco, protector bucal, espinilleras, guantes, etc.

: peto electrónico, casco, protector bucal, espinilleras, guantes, etc. Se puntúan los golpes limpios al peto y la cabeza, principalmente con las piernas.

al peto y la cabeza, principalmente con las piernas. Los sistemas electrónicos (como Daedo o KPNP) detectan los impactos válidos en el peto y el casco.

(como Daedo o KPNP) detectan los impactos válidos en el peto y el casco. El combate se divide generalmente en 3 rounds de 2 minutos con descansos de 1 minuto.

Puntuación

1 punto: patada básica al peto.

2 puntos: patada giratoria al peto.

3 puntos: patada a la cabeza.

Puntos extra por técnicas giratorias a la cabeza.

Se penaliza el juego pasivo o acciones ilegales con deducción de puntos.

Objetivos

Acumular más puntos que el oponente al final del combate.

También se puede ganar por nocaut, descalificación o superioridad técnica.

2. Poomsae (Formas)

El poomsae es la modalidad de formas o patrones preestablecidos. Consiste en ejecutar una secuencia de movimientos técnicos contra un oponente imaginario, demostrando precisión, fuerza, equilibrio, ritmo y energía.

Características principales

Existen formas tradicionales y formas de competencia (reconocidas por WT).

y (reconocidas por WT). Cada forma está compuesta por técnicas de defensa y ataque (bloqueos, golpes, patadas, posturas).

Se practica individualmente, en parejas o en equipo.

Evaluación

Los jueces evalúan los poomsae en base a dos criterios principales:

Precisión técnica (4 puntos): posturas, movimientos correctos, trayectoria, equilibrio.

posturas, movimientos correctos, trayectoria, equilibrio. Presentación (6 puntos): ritmo, expresión de energía, coordinación, respiración, actitud.

Modalidades de competencia

Poomsae tradicional: generalmente para grados menores.

generalmente para grados menores. Poomsae reconocido: se usan formas estándar (Taegeuk, Poomsae superiores como Koryo, Keumgang, etc.)

se usan formas estándar (Taegeuk, Poomsae superiores como Koryo, Keumgang, etc.) Poomsae freestyle: forma libre con música, acrobacias y técnicas de alto nivel.

Información de Ricardo Archibold