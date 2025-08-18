Panamá entra en un nuevo ciclo con la 'piel' renovada de su 'Roja sin mangas'

La selección panameña de baloncesto afronta sus compromisos internacionales con una nueva indumentaria

Panamá/La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), en alianza con Adidas, lanza oficialmente la nueva indumentaria de la selección nacional bajo la campaña “Nuestra Roja Sin Mangas”, una vibrante celebración del orgullo y espíritu deportivo panameño.

Una colección con identidad

La nueva línea incluye camisetas y pantalones cortos para selecciones masculinas y femeninas, en versiones de local y visitante.

Camiseta de local: destaca por su rojo intenso , símbolo de la identidad nacional.

destaca por su , símbolo de la identidad nacional. Camiseta de visitante: luce un diseño moderno en azul con blanco, evocando la pureza de nuestros mares.

Más que un rediseño, esta colección representa una declaración de principios: la unión entre tradición, orgullo nacional y un futuro ambicioso para el baloncesto panameño.

Inspiración cultural, diseño de vanguardia

El diseño de la camiseta se inspira en la estética y riqueza artesanal de la pollera panameña, reinterpretada con una mirada contemporánea.

Patrones florales y geométricos

Colores vibrantes

Formas que evocan los tembleques

Cada elemento celebra el talento local y nuestras tradiciones textiles, integrándolas con respeto y admiración en un contexto deportivo global.

“Una nueva era comienza para el baloncesto panameño. La camiseta FEPABA 2025 marca un punto de inflexión: una combinación de diseño audaz y profundo respeto por nuestras raíces culturales. En adidas, estamos orgullosos de acompañar este nuevo capítulo junto a la selección nacional.” — Bruno Yoshida, Gerente General de adidas

Lanzamiento oficial y puntos de venta

Disponibilidad desde el 14 de agosto de 2025:

Tienda online:

adidas.pa

Exhibición física especial:

Parque Omar, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

A la venta desde el 15 de agosto en tiendas físicas:

Adidas Performance Multiplaza

Adidas Performance Town Center

Adidas Performance Tocumen Terminal II

Sportline Multiplaza

Sportline Albrook

Sportline ECOM

Aurosport Albrook

Materiales y tecnología

Adidas emplea una serie de tecnologías y materiales avanzados para confeccionar sus uniformes de baloncesto, tanto de uso profesional como retail (fans y equipos).

1. Revolution 30 (Rev30)

Implementada desde la temporada 2010–11 en la NBA y WNBA.

Uniformes un 30 % más ligeros y que se secan dos veces más rápido que modelos anteriores.

y que que modelos anteriores. Confeccionados en un 60 % con materiales reciclados empleando poliéster de alto rendimiento.

empleando poliéster de alto rendimiento. Tecnología Formotion , que reduce costuras y fricción, facilitando la movilidad.

, que reduce costuras y fricción, facilitando la movilidad. Climacool, para gestión de humedad mediante ventilación y canales tridimensionales; absorbe el sudor en menos de 3 segundos.

2. Tejidos comunes actuales y rendimiento

Poliéster : el material más usado, por ser ligero, duradero y de excelente capacidad para absorber y evaporar el sudor. Ideal para impresión por sublimación (gráficos vibrantes y duraderos).

: el material más usado, por ser ligero, duradero y de excelente capacidad para absorber y evaporar el sudor. Ideal para impresión por sublimación (gráficos vibrantes y duraderos). Tela mesh (malla) : especialmente útil por su ventilación. Se utiliza en áreas clave como costados o axilas.

: especialmente útil por su ventilación. Se utiliza en áreas clave como costados o axilas. Spandex (Lycra) : usado en pequeñas proporciones para aportar elasticidad, comodidad y libertad de movimiento.

: usado en pequeñas proporciones para aportar elasticidad, comodidad y libertad de movimiento. Nylon: resistente y duradero, aunque menos eficiente para evacuar humedad comparado con el poliéster.

3. Climalite, Climacool, y Aeroready

En sus líneas retail, Adidas usa tecnologías como Climalite , Climachill y Aeroready , todas orientadas a gestionar la humedad, ventilar eficazmente y regular la temperatura corporal.

, y , todas orientadas a gestionar la humedad, ventilar eficazmente y regular la temperatura corporal. Aeroready, comentado como ejemplo de tecnología destacada, es ligera, transpirable, resistente y—en muchos casos—hecha con materiales reciclados.

4. Primegreen y reciclaje sostenible

Primegreen es una línea más reciente de tejidos sostenibles: hechos totalmente con materiales reciclados , sin plástico virgen.

es una línea más reciente de tejidos sostenibles: hechos , sin plástico virgen. Se está reemplazando a tecnologías anteriores como Climalite, Adizero o Climacool en muchas prendas.

Además, el avance de Adidas en reciclaje es notable: en 2023, el 96 % del poliéster que utiliza ya era reciclado, con la meta de eliminar totalmente el uso de materia virgen en 2024.

Nota de prensa Adidas-Panamá