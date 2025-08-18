Panamá entra en un nuevo ciclo con la 'piel' renovada de su 'Roja sin mangas'

La selección panameña de baloncesto afronta sus compromisos internacionales con una nueva indumentaria

Uniformes de la Selección de Baloncesto de Panamá
Uniformes de la Selección de Baloncesto de Panamá / Adidas Panamá

Panamá/La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), en alianza con Adidas, lanza oficialmente la nueva indumentaria de la selección nacional bajo la campaña “Nuestra Roja Sin Mangas”, una vibrante celebración del orgullo y espíritu deportivo panameño.

Una colección con identidad

La nueva línea incluye camisetas y pantalones cortos para selecciones masculinas y femeninas, en versiones de local y visitante.

  • Camiseta de local: destaca por su rojo intenso, símbolo de la identidad nacional.
  • Camiseta de visitante: luce un diseño moderno en azul con blanco, evocando la pureza de nuestros mares.

Más que un rediseño, esta colección representa una declaración de principios: la unión entre tradición, orgullo nacional y un futuro ambicioso para el baloncesto panameño.

Inspiración cultural, diseño de vanguardia

El diseño de la camiseta se inspira en la estética y riqueza artesanal de la pollera panameña, reinterpretada con una mirada contemporánea.

  • Patrones florales y geométricos
  • Colores vibrantes
  • Formas que evocan los tembleques

Cada elemento celebra el talento local y nuestras tradiciones textiles, integrándolas con respeto y admiración en un contexto deportivo global.

“Una nueva era comienza para el baloncesto panameño. La camiseta FEPABA 2025 marca un punto de inflexión: una combinación de diseño audaz y profundo respeto por nuestras raíces culturales. En adidas, estamos orgullosos de acompañar este nuevo capítulo junto a la selección nacional.” — Bruno Yoshida, Gerente General de adidas

Lanzamiento oficial y puntos de venta

Disponibilidad desde el 14 de agosto de 2025:

Tienda online:

  • adidas.pa

Exhibición física especial:

  • Parque Omar, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

A la venta desde el 15 de agosto en tiendas físicas:

  • Adidas Performance Multiplaza
  • Adidas Performance Town Center
  • Adidas Performance Tocumen Terminal II
  • Sportline Multiplaza
  • Sportline Albrook
  • Sportline ECOM
  • Aurosport Albrook

Materiales y tecnología

Adidas emplea una serie de tecnologías y materiales avanzados para confeccionar sus uniformes de baloncesto, tanto de uso profesional como retail (fans y equipos).

1. Revolution 30 (Rev30)

  • Implementada desde la temporada 2010–11 en la NBA y WNBA.
  • Uniformes un 30 % más ligeros y que se secan dos veces más rápido que modelos anteriores.
  • Confeccionados en un 60 % con materiales reciclados empleando poliéster de alto rendimiento.
  • Tecnología Formotion, que reduce costuras y fricción, facilitando la movilidad.
  • Climacool, para gestión de humedad mediante ventilación y canales tridimensionales; absorbe el sudor en menos de 3 segundos.

2. Tejidos comunes actuales y rendimiento

  • Poliéster: el material más usado, por ser ligero, duradero y de excelente capacidad para absorber y evaporar el sudor. Ideal para impresión por sublimación (gráficos vibrantes y duraderos).
  • Tela mesh (malla): especialmente útil por su ventilación. Se utiliza en áreas clave como costados o axilas.
  • Spandex (Lycra): usado en pequeñas proporciones para aportar elasticidad, comodidad y libertad de movimiento.
  • Nylon: resistente y duradero, aunque menos eficiente para evacuar humedad comparado con el poliéster.

3. Climalite, Climacool, y Aeroready

  • En sus líneas retail, Adidas usa tecnologías como Climalite, Climachill y Aeroready, todas orientadas a gestionar la humedad, ventilar eficazmente y regular la temperatura corporal.
  • Aeroready, comentado como ejemplo de tecnología destacada, es ligera, transpirable, resistente y—en muchos casos—hecha con materiales reciclados.

4. Primegreen y reciclaje sostenible

  • Primegreen es una línea más reciente de tejidos sostenibles: hechos totalmente con materiales reciclados, sin plástico virgen.
  • Se está reemplazando a tecnologías anteriores como Climalite, Adizero o Climacool en muchas prendas.
  • Además, el avance de Adidas en reciclaje es notable: en 2023, el 96 % del poliéster que utiliza ya era reciclado, con la meta de eliminar totalmente el uso de materia virgen en 2024.

Nota de prensa Adidas-Panamá

