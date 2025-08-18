Panamá entra en un nuevo ciclo con la 'piel' renovada de su 'Roja sin mangas'
La selección panameña de baloncesto afronta sus compromisos internacionales con una nueva indumentaria
Panamá/La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), en alianza con Adidas, lanza oficialmente la nueva indumentaria de la selección nacional bajo la campaña “Nuestra Roja Sin Mangas”, una vibrante celebración del orgullo y espíritu deportivo panameño.
Una colección con identidad
La nueva línea incluye camisetas y pantalones cortos para selecciones masculinas y femeninas, en versiones de local y visitante.
- Camiseta de local: destaca por su rojo intenso, símbolo de la identidad nacional.
- Camiseta de visitante: luce un diseño moderno en azul con blanco, evocando la pureza de nuestros mares.
Más que un rediseño, esta colección representa una declaración de principios: la unión entre tradición, orgullo nacional y un futuro ambicioso para el baloncesto panameño.
Inspiración cultural, diseño de vanguardia
El diseño de la camiseta se inspira en la estética y riqueza artesanal de la pollera panameña, reinterpretada con una mirada contemporánea.
- Patrones florales y geométricos
- Colores vibrantes
- Formas que evocan los tembleques
Cada elemento celebra el talento local y nuestras tradiciones textiles, integrándolas con respeto y admiración en un contexto deportivo global.
“Una nueva era comienza para el baloncesto panameño. La camiseta FEPABA 2025 marca un punto de inflexión: una combinación de diseño audaz y profundo respeto por nuestras raíces culturales. En adidas, estamos orgullosos de acompañar este nuevo capítulo junto a la selección nacional.” — Bruno Yoshida, Gerente General de adidas
Lanzamiento oficial y puntos de venta
Disponibilidad desde el 14 de agosto de 2025:
Tienda online:
- adidas.pa
Exhibición física especial:
- Parque Omar, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
A la venta desde el 15 de agosto en tiendas físicas:
- Adidas Performance Multiplaza
- Adidas Performance Town Center
- Adidas Performance Tocumen Terminal II
- Sportline Multiplaza
- Sportline Albrook
- Sportline ECOM
- Aurosport Albrook
Materiales y tecnología
Adidas emplea una serie de tecnologías y materiales avanzados para confeccionar sus uniformes de baloncesto, tanto de uso profesional como retail (fans y equipos).
1. Revolution 30 (Rev30)
- Implementada desde la temporada 2010–11 en la NBA y WNBA.
- Uniformes un 30 % más ligeros y que se secan dos veces más rápido que modelos anteriores.
- Confeccionados en un 60 % con materiales reciclados empleando poliéster de alto rendimiento.
- Tecnología Formotion, que reduce costuras y fricción, facilitando la movilidad.
- Climacool, para gestión de humedad mediante ventilación y canales tridimensionales; absorbe el sudor en menos de 3 segundos.
2. Tejidos comunes actuales y rendimiento
- Poliéster: el material más usado, por ser ligero, duradero y de excelente capacidad para absorber y evaporar el sudor. Ideal para impresión por sublimación (gráficos vibrantes y duraderos).
- Tela mesh (malla): especialmente útil por su ventilación. Se utiliza en áreas clave como costados o axilas.
- Spandex (Lycra): usado en pequeñas proporciones para aportar elasticidad, comodidad y libertad de movimiento.
- Nylon: resistente y duradero, aunque menos eficiente para evacuar humedad comparado con el poliéster.
3. Climalite, Climacool, y Aeroready
- En sus líneas retail, Adidas usa tecnologías como Climalite, Climachill y Aeroready, todas orientadas a gestionar la humedad, ventilar eficazmente y regular la temperatura corporal.
- Aeroready, comentado como ejemplo de tecnología destacada, es ligera, transpirable, resistente y—en muchos casos—hecha con materiales reciclados.
4. Primegreen y reciclaje sostenible
- Primegreen es una línea más reciente de tejidos sostenibles: hechos totalmente con materiales reciclados, sin plástico virgen.
- Se está reemplazando a tecnologías anteriores como Climalite, Adizero o Climacool en muchas prendas.
- Además, el avance de Adidas en reciclaje es notable: en 2023, el 96 % del poliéster que utiliza ya era reciclado, con la meta de eliminar totalmente el uso de materia virgen en 2024.
Nota de prensa Adidas-Panamá