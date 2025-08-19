LPF- Torneo Clausura 2025| Alianza FC toma impulso en la Conferencia Este ante UMECIT FC

La Liga Panameña de Fútbol se ve a través de TVMAX.

Panamá/El Alianza FC subió al segundo lugar de la tabla de posiciones en la Conferencia Este con una victoria este lunes, de 2 goles por 0, ante UMECIT FC en el cierre de la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Con cuatro puntos en su cuenta, antes de este partido, el equipo aliancista enfrentaba a un conjunto umecista cuyo buen arranque le tenía en las primeras posiciones del Este. Al minuto 12, Ricardo McClymont remató de cabeza y marcó el primer gol.

Posteriormente, Reyniel Perdomo concretó, al 77, el segundo gol del encuentro que se realizó en el Complejo Deportivo Los Andes.

Con este resultado, Alianza FC llega a siete puntos e iguala en unidades a UMECIT FC. Sin embargo tiene una mejor diferencia de goles (+1) que los umecistas (-2).

Te puede interesar: Édgar Yoel Bárcenas: El panameño vuelve a las canchas con Mazatlán y así fue su labor

Otros resultados

La jornada terminó y dejó cinco resultados adicionales que repasamos a continuación:

Árabe Unido 1-1 Tauro FC

El Deportivo Árabe Unido y el Tauro FC empataron el viernes 15 de agosto a un gol por bando en el partido que inició la quinta jornada y que se realizó en el COS Sports Plaza.

El Árabe Unido rompió el hielo con un gol de Ariel Arroyo, al minuto 52.

El 1-0 a favor del 'Expreso Azul' se mantuvo hasta el minuto 88 cuando Josué Vergara dio un cabezazo y concretó el tanto del empate para el equipo taurino.

Te puede interesar: Carlos Alcaraz conquista de forma repentina el Masters 1000 de Cincinnati 2025

Veraguas United 2-3 San Francisco FC

La cartelera del sábado 16 de agosto comenzó con el partido entre el Veraguas United y el líder de la Conferencia Oeste, el San Francisco FC, en el estadio Arístocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago.

Los 'Monjes' franciscanos sacaron una ventaja de tres goles que fueron anotados por Víctor Simmons (2'), Rolando Blackburn (60') y Miguel Camargo (62').

El 0-3 en contra no amilanó a los veragüenses quienes presionaron hasta recortar la diferencia con goles de Cristian Zúñiga (67') yy Jeremy Emmons (76'), Sin embargo no pudo completar la remontada.

Plaza Amador 2-0 Sporting SM

Plaza Amador alcanzó su quinto triunfo en cinco jornadas del con una victoria, 2 goles por 0, sobre Sporting San Miguelito en un partido realizado en el COS Sports Plaza.

Transcurría el minuto 12 cuando Ovidio López sacó un remate que vulneró la resistencia del portero Marcos De León para el 1-0.

Al minuto 38, hubo un cobro de tiro de esquina en el que Aimar Sánchez recibió el balón y con un cabezazo sorprendió a De León y convirtió el 2-0 para los plazinos.

Herrera FC 0-0 CD Universitario

Herreranos y universitarios protagonizaron el segundo empate sin anotaciones del certamen en el partido que disputaron en el estadio Gustavo Posam de Parita.

El resultado es poco favorable para Herrera FC que sigue sin ganar en el torneo y solo suma dos puntos en cinco juegos realizados.

CAI 3-3 SD Atlético Nacional

El Atlético Nacional reacción y marcó dos goles en el 'último suspiro' para obtener un empate ante el Club Atlético Independiente (CAI) en un partido que se realizó en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

CAI tomó distancia con su tercer tanto del partido que fue anotado por Juan Carrasquilla, al minuto 73. Sin embargo el Atlético Nacional no se rindió y dos goles más, concretados por Pablo Pérez (90') y Miguel Vega (90+3'), sellaron el empate.

Tabla de posiciones

Luego de cinco fechas, el estado de los equipos es el siguiente: