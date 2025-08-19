Julio César Chávez Jr.| Estados Unidos deporta al boxeador arrestado a México

El hijo del legendario exboxeador méxicano, que lleva el mismo nombre, es acusado de tener nexos con el narcotráfico.

México/Estados Unidos entregó a México al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., detenido en Los Ángeles y acusado de vínculos con el narcotráfico, informó este martes el Registro Nacional de Detenciones.

El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue entregado el mediodía del lunes en el cruce fronterizo de Sonora (noroeste) y trasladado a un penal del mismo estado, detalla el registro.

"Fue deportado" y "había una orden de aprehensión en México" solicitada por la Fiscalía General, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ante preguntas de la prensa en su conferencia matutina.

Chávez Jr., de 39 años, fue trasladado por policías federales a un penal de la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, añadió el registro.

El boxeador fue arrestado el 2 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras brindar información fraudulenta en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos.

Posteriormente, la Fiscalía General mexicana informó a Estados Unidos que Chávez Jr. es acusado de "delincuencia organizada y tráfico de armas".

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también los señaló como "un asociado al cartel de Sinaloa".

Detalles del arresto

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue detenido por agentes migratorios de Estados Unidos para ser deportado a su país, donde tiene una orden de arresto por presuntos vínculos con el crimen organizado, informó este jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Chávez Jr., de 39 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) "que están tramitando su expulsión expedita de los Estados Unidos", dijo el DHS en un comunicado.

El hijo del legendario expúgil Julio César Chávez fue detenido el miércoles 2 de julio en Studio City (Los Ángeles), sólo cuatro días después de que protagonizara una de las veladas de boxeo más publicitadas del año en Estados Unidos.

El mexicano, campeón mundial de peso medio entre 2011 y 2012, perdió el sábado de forma clara frente al estadounidense Jake Paul, un 'youtuber' reconvertido en boxeador, en la pelea estelar de la noche en Anaheim, al sur de Los Ángeles.

Este jueves, el DHS señaló que Chávez Jr. "tiene una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos".

De acuerdo con el DHS, Chávez Jr. hizo una solicitud de residencia permanente en Estados Unidos en abril de 2024 "basada en su matrimonio con una ciudadana estadounidense que está conectada con el cártel de Sinaloa".

"A Chávez también se le considera como un asociado al cártel de Sinaloa, una organización designada como organización terrorista extranjera", agregó.

"Bajo la presidencia de (Donald) Trump, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los deportistas de fama mundial", dijo en el comunicado Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS. "Nuestro mensaje a cualquier afiliado a un cártel en Estados Unidos es claro: los encontraremos y afrontarán las consecuencias".

El organismo dijo que esa conexión se basa en una relación anterior de la mujer con un hijo ya fallecido del capo del cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien está preso en Estados Unidos.