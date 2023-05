Boxeo: Julio César Chávez Jr. volvió a los reflectores y se le vio diferente

Durante los últimos meses, Julio César Chávez Jr. ha tenido que ponerse los guantes y pelear contra las adicciones que han afectado su vida personal y su carrera deportiva. No se le había visto en todo este tiempo, hasta ahora.

El excampeón mundial mediano aprovechó las redes sociales para hacer su primera aparición pública en un periodo largo. Se le vio un semblante más saludable y se expresó de manera distinta de su padre, el también ex monarca de boxeo Julio César Chávez.

"Me gustaría pedirle una disculpa a mi papá, porque creo que comenté algo de él que no debía. Sí nos debemos, siempre nos hemos debido porque lo mío es de él y lo de él es mío, pero yo me quiero disculpar con mi papá, aunque ha sido duro conmigo", manifestó.

Julio César Chávez JR mando un mensaje en IG pic.twitter.com/j3vc0X6WuW — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) 29 de mayo de 2023

Hace un tiempo atrás, Chávez Jr. se expresó de manera inadecuada de su familia. Esto tras haber pasado un año en una clínica de rehabilitación.

Al momento de hablar de los suyos, el excampeón había tomado una pastilla. Él ahora reconoció que no recuerda con exactitud lo que dijo.

"Estaba en condiciones que no me gustaría dar los detalles porque fueron cosas, algo que nunca había estado así. Pero qué bueno que me pasó porque me di cuenta que hay que tener más cuidado con las cosas", indicó.

Chávez Jr. puntualizó que está luchando, con todas sus fuerzas, para superar sus adicciones.