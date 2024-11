Mike Tyson vs Jake Paul: Conoce más de la leyenda y del "youtuber"

Este evento, transmitido en vivo por Netflix, marca el regreso del legendario ex campeón de peso pesado, Mike Tyson, al cuadrilátero después de casi 20 años.

Tyson, de 58 años, se enfrentará al joven y popular influencer y boxeador, Jake Paul, de 27 años, en una pelea profesional pactada a ocho asaltos de dos minutos cada uno.

La tensión entre ambos boxeadores aumentó durante la ceremonia de pesaje, donde Tyson sorprendió a todos al propinar una bofetada a Paul.

Ambos boxeadores pesaron cerca de 228 libras, lo que refleja una paridad notable en cuanto a la preparación física. Este combate es particularmente significativo debido a la diferencia de edad de 31 años entre los contendientes, lo que lo convierte en uno de los enfrentamientos más singulares en la historia del boxeo.

Mike Tyson, conocido como "Iron Mike", es una leyenda del boxeo que dominó la división de peso pesado durante los años 80 y principios de los 90.

Tyson ganó el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) y la Federación Internacional de Boxeo (IBF) en 1986, y posteriormente el título de la Organización Mundial de Boxeo (WBC) en 1987. Su carrera estuvo marcada por su fuerza impresionante, su agresividad y su famosa frase "Everybody has a plan until they get punched in the mouth". Sin embargo, su carrera también tuvo altibajos, incluyendo su derrota en 1990 ante Buster Douglas y su retiro en 2005 tras ser derrotado por Kevin McBride.

Jake Paul, por otro lado, es un joven boxeador que ha ganado notoriedad a través de sus peleas en YouTube y su carrera en el boxeo profesional. Paul comenzó su carrera en el boxeo en 2018, enfrentándose a otros influencers y celebridades. Con un récord de 10 victorias y una derrota, incluyendo siete nocauts, Paul ha demostrado su habilidad y su capacidad para atraer a una gran audiencia. Su objetivo es llegar a la cima del boxeo profesional y demostrar que puede competir con los mejores.

La pelea entre Tyson y Paul no solo es un evento deportivo, sino también un espectáculo mediático que ha capturado la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo. Con una bolsa aproximada de 60 millones de dólares, esta pelea promete ser uno de los eventos más emocionantes del año. Además, la cartelera incluye otros combates de alto calibre, como la revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano por el campeonato indiscutido de peso superligero femenino.