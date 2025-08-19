Noah Lyles busca confianza en Lausana antes del Mundial de Tokio

El campeón olímpico de los 100 metros competirá en Suiza tras su derrota en Chorzow, aunque sin la presencia del jamaicano Kishane Thompson, baja por lesión.

El estadounidense Noah Lyles, campeón olímpico de los 100 metros, afrontará este miércoles en Lausana una nueva prueba en busca de confianza antes del Mundial de Atletismo de Tokio (13-21 de septiembre).

Lyles llega tras ser derrotado el sábado pasado en Chorzów por el jamaicano Kishane Thompson, quien marcó 9.87 segundos frente a los 9.90 del norteamericano. Sin embargo, el esperado duelo no se repetirá en Suiza, ya que Thompson no participará debido a molestias en la tibia.

"Voy tomando confianza. Cuanto más corro, más progreso. Creo que será una linda carrera en Lausana", declaró Lyles, quien en Polonia bajó por primera vez en la temporada de los 10 segundos.

En la reunión, Suiza tendrá como principales rivales a su compatriota Courtney Lindsey y al jamaicano Oblique Seville.

La cita de Lausana también ofrecerá otras pruebas de alto nivel. En los 800 metros masculinos, el keniano Emmanuel Wanyonyi buscará acercarse a su récord personal y al récord mundial tras registrar este año 1:41.44. En la rama femenina, la británica Keely Hodgkinson intentará mantener su dominio tras firmar la mejor marca de 2025 (1:54.74) el pasado sábado en Polonia. Su compatriota George Bell, bronce en 1.500 m en París, será su principal contendiente.

Por su parte, la dominicana Marileidy Pulido competirá en los 200 metros, después de ganar los 400 metros en Chorzow, distancia de la que es campeona olímpica.

La reunión de Lausana será la última gran escala para varias estrellas del atletismo antes de su llegada a Tokio, donde se definirá quén reina en las pruebas de velocidad y medio fondo.