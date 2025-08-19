'Guantes de Prevención': programa busca alejar a jóvenes de la delincuencia a través del boxeo

Impulsado por el Servicio Nacional de Frontera y figuras del boxeo panameño, la iniciativa fomenta la práctica deportiva, la buena alimentación y la disciplina para construir un futuro más sano para la juventud.

Chiriquí/El Servicio Nacional de Frontera (Senafront) desarrolla el programa 'Guantes de Prevención', una iniciativa que ofrece a jóvenes de entre 8 y 17 años la oportunidad de practicar boxeo en sus tiempos libres, alejándolos de vicios, pandillas y otros males sociales.

El proyecto, que inició en Puerto Armuelles y se expande ahora a otras comunidades del distrito de Barú, busca también fomentar la socialización positiva entre los participantes, muchos de ellos provenientes de zonas consideradas "puntos rojos" por los altos índices de riesgo social.

Tres reconocidos profesionales del boxeo panameño forman parte activa del programa: Ricardo "El Científico" Nuñéz, Edgar "El Perseverante" Valencia y Brayan "La Roca" De Gracia, quienes comparten sus experiencias y motivan a los jóvenes a luchar por sus sueños a través de la disciplina deportiva.

Puede interesar: Julio César Chávez Jr.| Estados Unidos deporta al boxeador arrestado a México

Nuñéz destacó la importancia de transmitir un mensaje de salud y disciplina:

"Estamos trabajando con niños y jóvenes para llevarles un mensaje positivo de que hay que hacer cambios en el ámbito alimenticio, hacer ejercicio para mantener la buena salud y, sobre todo, incentivarlos a practicar algún deporte. Porque haciendo deporte los sacamos del ocio de la calle. Lo que queremos es impactar a los niños y jóvenes para que en el futuro sean buenos ciudadanos. Aquí estamos haciendo una labor muy bonita y digna de admirar”.

De Gracia explicó además en qué consiste la iniciativa:

“El programa consiste en crear prevención por medio del deporte, en este caso del boxeo. Buscamos captar la atención de jóvenes de 7 a 17 años, una edad en la que absorben todo lo que ven en su entorno. Queremos aprovechar la oportunidad que tenemos en mano para ayudarles, pensando siempre en el futuro de la comunidad”.

Mientras tanto, Edgar "El Perseverante" Valencia también se sumó al llamado a los jóvenes, motivándolos a mantener la constancia y disciplina dentro y fuera del cuadrilátero.

Con el respaldo de Senafront y la participación de estas figuras del boxeo, el programa busca consolidarse como una herramienta de transformación social, ofreciendo a la juventud panameña un camino saludable y positivo para construir su futuro.

Con información de Demetrio Ábrego