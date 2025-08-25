Equipo de combate del Ministerio de Seguridad de Panamá destacada con actuación en Ecuador

La delegación panameña alcanzó el segundo lugar general en el Campeonato Panamericano de Artes Marciales Militares al sobresalir en Jiu-Jitsu y Kickboxing.

Ecuador/El equipo de combate interinstitucional del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) elevó el estatus deportivo de Panamá en el Primer Campeonato Panamericano de Artes Marciales Militares, celebrado recientemente en Ecuador. Con un desempeño sólido en pruebas de jiu-jitsu y kickboxing, la delegación logró posicionarse en el segundo lugar de la tabla general, un resultado que refleja la disciplina y entrenamiento de sus miembros.

Entre los competidores distinguidos se encuentra el teniente Álvaro Ventura, del Servicio Nacional Aeronaval, quien ganó la medalla de plata en la categoría de jiu-jitsu de 85 kilogramos. Por su parte, el sargento segundo Carlos Gamboa, del Servicio Nacional de Fronteras, se alzó con la medalla de oro en kickboxing en la división de 81 kg, marcando uno de los momentos más memorables para el equipo panameño.

El talento no se limitó a estos deportistas. El cabo primero Orlando Arispe, también perteneciente a la Aeronaval, obtuvo una medalla de plata en jiu-jitsu en la categoría de 94 kg. Mientras tanto, el cabo segundo Armando Hudson, igualmente de la Aeronaval, logró destacarse con dos preseas de plata, una en jiu-jitsu (69 kg) y otra en kickboxing (71 kg).

Este balance se completó gracias al liderazgo técnico del entrenador Eusebio Rivera, quien guio al equipo desde la estrategia y preparación hasta el podio final.