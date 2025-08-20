Aeronaval cumple 17 años con cifras récord en operaciones y decomisos

La Aeronaval opera en mar, aire y tierra, con una jurisdicción que abarca costas, carreteras y espacios marítimos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval llega a su aniversario número 17 con un balance operativo que marca un nuevo hito. En lo que va de 2025, la institución ha incautado 33.3 toneladas de droga, realizado 220 evacuaciones médicas, atendido 27 casos de pesca ilegal, ejecutado 55 operaciones de búsqueda y rescate —en las que se salvaron 174 vidas— y completado un total de 4,040 operaciones.

Los datos reflejan el alcance de una fuerza que, aunque suele ser asociada principalmente con el combate al narcotráfico, desarrolla una gama de tareas que van desde el traslado de personal en zonas comarcales hasta el abastecimiento de comunidades enteras en momentos de crisis.

La Aeronaval opera en mar, aire y tierra, con una jurisdicción que abarca costas, carreteras y espacios marítimos. Su personal —más de 4,000 colaboradores— se capacita constantemente para manejar desde tecnología avanzada hasta situaciones de atención ciudadana en entornos complejos.

Miembros caídos en cumplimiento del deber

El aniversario también es ocasión para recordar a los 56 miembros caídos en cumplimiento del deber, homenajeados cada año en la Ceremonia de los Caídos. Su legado sigue presente y es parte del motor que impulsa el trabajo diario.

A 17 años de su creación, la Aeronaval se prepara para los desafíos que vienen.