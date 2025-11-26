Champions League | Olympiacos vs Real Madrid: Alineaciones confirmadas, Kylian Mbappé titular

Panamá/En un enfrentamiento que resucita la clásica historia de David contra Goliat dentro de la UEFA Champions League (UCL), el club griego Olympiacos recibe en su feudo al histórico y quince veces campeón europeo, el Real Madrid.

El partido se presenta como un desafío monumental para los anfitriones, quienes aún no conocen la victoria en la fase de liga de esta competición.

Alineaciones confirmadas:

Otras noticias: Pelé y Neymar: historia que se entrelaza | La marca del 'Rey' es ahora propiedad de la empresa familiar del 'Príncipe'

La Doble Cara de Olympiacos

La visita del Real Madrid difícilmente podría llegar en un momento oportuno para Olympiacos. A pesar de su excelente rendimiento a nivel local, donde se mantienen como líderes de la Superliga griega tras vencer a Atromitos 3-0 el fin de semana, la transferencia de esa forma dominante al escenario continental ha sido problemática. En sus primeros cuatro partidos de la fase de liga de la UCL, los griegos han cosechado dos empates y dos derrotas.

La fuente subraya que dos empates en casa, ante Pafos y PSV, representaron grandes oportunidades perdidas. Sin embargo, el equipo de Piraeus no debe ser subestimado en su estadio, donde 40 de sus 47 victorias históricas en la Copa de Europa o UCL han tenido lugar.

De hecho, Olympiacos llega a este encuentro con una racha positiva en casa en Europa, manteniéndose invicto en nueve partidos (cinco victorias y cuatro empates). A pesar de esta fortaleza local, el panorama general en la UCL es desalentador, pues no han ganado ninguno de sus últimos nueve partidos de fase de grupos o liga (dos empates y siete derrotas). Un dato crucial es que Olympiacos tiende a ceder en los momentos finales, habiendo encajado seis de sus nueve goles en la fase de liga de esta temporada después de la hora de juego.

El Madrid Bajo Presión

Por su parte, el Real Madrid, apodado la Casa Blanca, viaja a Piraeus como líder de La Liga española. No obstante, los dirigidos por Xabi Alonso se consideran afortunados de mantener esa posición tras un "subestimado" empate 2-2 contra Elche el domingo anterior. El equipo tuvo que remontar en dos ocasiones para asegurar un punto. Este resultado extendió la racha sin victorias del Madrid a tres partidos en todas las competiciones (dos empates y una derrota).

La confianza del equipo podría verse mermada por su historial reciente como visitante en la UCL, donde han sufrido tres derrotas a cero en sus últimos cuatro partidos fuera de casa. Pese a ello, la peligrosidad del Real Madrid en esta etapa del torneo es innegable, como lo demuestra su racha de seis victorias consecutivas en la fase de liga antes de caer ante Liverpool en la jornada anterior. Similar a su rival, el Madrid también se caracteriza por anotar tarde, habiendo marcado seis de sus ocho goles de la fase de liga esta temporada después del descanso.

Historial y Pronósticos Estadísticos

El historial directo (H2H) favorece claramente al gigante español. Olympiacos solo ha ganado uno de los ocho enfrentamientos históricos (tres empates y cuatro derrotas). Sin embargo, hay un patrón alentador para los griegos: las cuatro veces que evitaron la derrota fueron en partidos jugados en casa.

Otro punto estadístico que anticipa un encuentro dinámico es que seis de los últimos siete enfrentamientos del Madrid contra oposición griega han visto anotar a ambos equipos. Este duelo promete ser una batalla táctica donde la capacidad de Olympiacos para capitalizar su factor campo se enfrentará a la necesidad urgente del Real Madrid de recuperar la senda de la victoria en Europa.

El partido se perfila como un test de carácter. Para Olympiacos, es la oportunidad de demostrar que su dominio doméstico puede trascender a Europa; para el Real Madrid, es vital disipar las dudas que rodean su reciente racha sin victorias, antes de que su actual forma se cristalice en un problema estructural. Es la diferencia entre un equipo que busca desesperadamente su primera victoria en la UCL y un campeón que lucha por mantener su prestigio ante una racha negativa.

Con información de Flashscore.