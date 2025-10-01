Champions League resultado: PSG puso de rodillas al Barcelona

Este triunfo no solo rompe una racha del Barcelona de una sola derrota en sus últimos 12 partidos de fase de grupos en casa, sino que también consolida al PSG como un contendiente serio.

Panamá/En una noche vibrante de UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain escribió una nueva página en su historia al derrotar al Barcelona por 2-1 en su propia casa.

Con este resultado, el club parisino se convierte en el primer equipo en la historia en vencer a los catalanes en tres partidos europeos consecutivos como visitante, una hazaña que resonará en toda Europa.

El partido arrancó a un ritmo frenético, a pesar de que ambos equipos contaban con bajas importantes. El joven Lamine Yamal del Barcelona dio el primer aviso con una espectacular jugada individual en los primeros minutos, dejando atrás a cinco rivales. Sin embargo, el PSG no se quedó atrás y respondió con contraataques veloces que ponían en aprietos a la zaga local, con Illia Zabarnyi casi anotando de cabeza en un córner.

El mediocampo se convirtió en una auténtica batalla, un "pinball" donde ninguna de las dos escuadras lograba imponer su ritmo. Fue entonces cuando la magia de Yamal volvió a aparecer con un pase que rompió la defensa y dejó solo a Ferran Torres, cuyo disparo fue despejado heroicamente por Zabarnyi. Pero el español tendría su revancha; al minuto 19, tras una maravillosa asistencia de Marcus Rashford, Ferran Torres no perdonó y deslizó el balón para poner el 1-0 a favor de los locales.

Con la ventaja, el Barcelona parecía tener el control del juego, pero el PSG seguía siendo una amenaza constante en cada transición ofensiva. Bradley Barcola desperdició una oportunidad clara para los visitantes, y poco después, el arquero Wojciech Szczęsny tuvo que estirarse al máximo para detener un tiro libre de Achraf Hakimi.

La insistencia del PSG finalmente dio frutos cuando una potente incursión de Nuno Mendes por la banda izquierda terminó con un pase a Senny Mayulu, quien no falló y marcó el gol del empate. El Barcelona parecía desconectado y Barcola volvió a fallar otra ocasión increíble justo antes de que el árbitro Michael Oliver pitara el final del primer tiempo, un alivio para los de casa.

La segunda mitad comenzó con un Barcelona más precavido y con imprecisiones en sus pases, lo que permitió al PSG manejar el balón con mayor comodidad. El equipo local intentaba reaccionar con algunas carreras de Rashford, pero sus esfuerzos eran insuficientes. La balanza pareció inclinarse de nuevo hacia el Barcelona tras una salvada en la línea de gol por parte de Hakimi y algunos disparos lejanos, además de un triple cambio del técnico Hansi Flick que buscaba refrescar al equipo.

Sin embargo, en el tramo final del partido, fue el PSG quien asumió el protagonismo. Las intervenciones cruciales de Pau Cubarsí y Ferran Torres mantenían a raya a los parisinos, pero la presión era cada vez más intensa. El aviso más serio llegó con un disparo de Lee Kang-in que se estrelló violentamente contra el poste. Era el preludio de lo que estaba por venir. Finalmente, la insistencia del PSG encontró su recompensa cuando Gonçalo Ramos aprovechó la adelantada línea defensiva del Barça para marcar el gol de la victoria.

Este triunfo no solo rompe una racha del Barcelona de una sola derrota en sus últimos 12 partidos de fase de grupos en casa, sino que también consolida al PSG como un contendiente serio, habiendo perdido solo uno de sus últimos siete encuentros en la Champions League. Una noche para la historia en la que París silenció al feudo azulgrana.

