Champions League resultados: Marsella, Atlético Madrid, Chelsea ganan, Liverpool cayó en otra jornada intensa

Madrid, España/El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr este martes su primer triunfo en Champions tras golear 5-1 al Eintracht Fráncfort en el Metropolitano, en la segunda fecha de la liguilla de la competición continental.

El repaso al Real Madrid (5-2) el sábado levantó el ánimo de los pupilos de Diego Simeone, que se adelantaron rápidamente con el tanto del italiano Giacomo Raspadori (4) y, después, ampliaron con los goles de Robin Le Normand (33) y el francés Antoine Griezmann (45+1).

El conjunto teutón recortó distancias con un tanto de Jonathan Burkardt (57), pero el argentino Giuliano Simeone volvió a poner la misma distancia (70) y su compatriota Julián Álvarez (82) remachó con una manita desde los once metros.

El Liverpool cayó derrotado este martes en su visita al Galatasaray turco por 1-0 durante la 2ª jornada de la fase de liguilla de Liga de Campeones, en la principal sorpresa del día en el gran torneo europeo.

Un solitario gol del nigeriano Victor Osimhen de penal (16) decantó la balanza para los turcos contra uno de los favoritos para ganar la presente Champions.

Los Reds, que sufrieron en la primera jornada para imponerse 3-2 al Atlético de Madrid, siguen sin hacer funcionar las numerosas piezas llegadas durante el pasado mercado de fichajes.

Pese a un arranque de temporada con pleno de siete victorias entre todas las competiciones, el vigente campeón de Inglaterra cayó el pasado sábado en Premier League contra el Crystal Palace (2-1), y la de este martes supone su segunda derrota en apenas cuatro dias.

En esta ocasión, el Liverpool estaba al asalto de la portería defendida por Ugurcan Cakir y creyó adelantarse cuando Hugo Ekitike tuvo un mano a mano contra el guardameta.

El francés no atinó a definir y el Galatasaray se lanzó al contrataque, con una incursión en el área de Baris Alper Yilmaz. El húngaro Dominik Szoboszlai derribó al extremo turco y la acción se saldó con el penal anotado por Victor Osimhen (15).

Justo antes del descanso, una pérdida de balón cercana al área de Ryan Gravenberch a punto estuvo de causar un segundo penal, saldada finalmente con una falta directa que rechazó la defensa 'Red'.

Esas pérdidas de balón fueron el mayor dolor de cabeza para el entrenador Arne Slot, que en en el inicio de la segunda mitad vio como Osimhen encaraba en solitario a Alisson Becker, que detuvo bien el disparo pero que se lesionó en la acción, siendo sustituido por el georgiano Giorgi Mamardashvili.

A falta de media hora, Slot dio entrada al sueco Alexander Isak y al egipcio Mohamed Salah con la esperanza de remontar, pero la pólvora siguió sin prender dados los problemas del club inglés para acercarse con peligro al campo rival.

Esta racha de dos derrotas entre todas las competiciones deja al Liverpool debilitado antes de visitar el sábado al Chelsea en el campeonato inglés.

Chelsea gana 1-0 al Benfica en el regreso de Mourinho a Stamford Bridge

El Chelsea se impuso este martes 1-0 al Benfica en la segunda jornada de la fase de liguilla de la Champions, un partido especial para el nuevo técnico de los portugueses, José Mourinho, que regresaba a Stamford Bridge.

El exentrenador de los Blues vio cómo los suyos se inclinaban por un solitario gol en propia puerta, anotado contra su portería por el defensa colombiano Richard Ríos (18), que empujó involuntariamente hacia el fondo de la red un centro raso del argentino Alejando Garnacho.

El resultado permite a los Blues sumar su primera victoria en la presente Liga de Campeones, tras haber arrancado la campaña europea con derrota 3-1 en la cancha del Bayern Múnich.

El Marsella de Aubameyang y Paixão aplasta al Ajax en una goleada histórica (4-0)

El Olympique de Marsella consiguió su primera victoria en la Champions de la temporada de manera contundente, goleando 4-0 al Ajax y extendiendo su racha de 10 partidos sin perder como local en competición europea.

Igor Paixão fue la gran figura del partido. Abrió el marcador a los 6 minutos tras un pase de Aubameyang, y amplió la ventaja a los 11 minutos con un gol desde fuera del área. Antes de la media hora de juego, Mason Greenwood anotó el tercero, again asistido por Aubameyang.

En la segunda mitad, Pierre-Emerick Aubameyang completó la goleada tras un contraataque en el que también participó Paixão. El Ajax, que mostró una mejora, tuvo su mejor oportunidad con un remate de Kenneth Taylor que fue tapado magistralmente por el portero marsellés Gerónimo Rulli.

El panameño Michael Amir Murillo ingresó al minuto 82 por Vermeeren.

Con esta victoria, el equipo de Roberto De Zerbi logra su tercera victoria consecutiva, un hito que no alcanzaba desde el pasado mes de febrero.