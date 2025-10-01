Mundial Sub20 | Selección de Panamá: ¿Qué ocurrió con la repetición del penal?

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá mostró carácter y resiliencia al conseguir un empate de 1-1 frente a su similar de Ucrania en el Estadio Elías Figueroa Brander, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

El resultado, si bien deja a la "Rojita" en zona de riesgo, le permite encarar el último partido de la fase de grupos con opciones reales de avanzar a los octavos de final.

Dramatismo Arbitral en el Arranque

El partido se abrió con una dosis de drama arbitral. Apenas al minuto 6, Ucrania dispuso de una pena máxima. El portero panameño Cecilio Burgess se vistió de héroe al atajar el disparo inicial; sin embargo, la alegría duró poco. El árbitro principal ordenó la repetición del penal alegando invasión de área por parte de jugadores panameños antes de la ejecución.

Tras la nueva oportunidad, Hennadii Synchuk no perdonó, poniendo el 1-0 que descolocó momentáneamente a Panamá. La decisión generó confusión e inmediatamente provocó la protesta del cuerpo técnico panameño, quienes solicitaron la revisión de la jugada ante el cuarto árbitro, aunque sin éxito. Esta polémica jugada inicial se convirtió en el punto de inflexión del encuentro.

Reacción y Gol con Sello Panameño

Lejos de venirse abajo, el equipo dirigido por Jorge Dely Valdés ajustó líneas y se volcó al ataque. La recompensa llegó al minuto 36 gracias a una jugada de pizarrón: un preciso centro de Kevin Walder encontró la cabeza de Gustavo Herrera, quien impactó el balón para decretar el empate 1-1 y devolverle la calma a la delegación panameña. El gol no solo equilibró el marcador, sino que fue clave para sumar el primer punto del torneo.

Aclaración Oficial de FEPAFUT: Los Detalles de la Controversia Arbitral

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) emitió un comunicado tras el partido para aclarar la confusión generada por la repetición del penal que abrió el marcador para Ucrania. La Federación detalló las gestiones realizadas con el cuerpo arbitral para entender la polémica decisión.

Invasión de Área: La Razón del Penal Repetido

Luego de consultar al cuarteto arbitral, la justificación oficial para repetir la pena máxima fue la "invasión de área por parte de jugadores panameños" antes de que el portero Cecilio Burgess lograra detener el primer disparo.

El comunicado subraya que el cuerpo técnico de Panamá solicitó la revisión de la jugada, pero esta no fue concedida. El cuarto árbitro señaló que el sistema tecnológico indicaba de manera clara la infracción por invasión.

Dato Relevante sobre el Protocolo:

La FEPAFUT recordó que, según el reglamento del torneo, cada equipo tiene derecho a solicitar hasta dos revisiones durante un partido (por situaciones como roja directa, gol polémico o confusión de identidad). Aunque la solicitud se realizó, la decisión de mantener la repetición del penal fue final.

De esta manera, la Federación busca zanjar el debate sobre el incidente que, si bien fue crucial en el desarrollo del juego, se apegó a la interpretación del reglamento por parte del equipo arbitral en función de la invasión.

