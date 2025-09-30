El Salvador vs Panamá | Thomas Christiansen anunciará sus convocados para los partidos de octubre

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/La expectativa en el fútbol panameño ha llegado a su punto máximo, debido a la próxima convocatoria para los partidos del mes de octubre, segunda ventana de la eliminatoria.

El entrenador de la selección nacional, Thomas Christiansen, presentará este jueves 2 de octubre la lista de convocados para los vitales encuentros de la eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial 2026. Esta convocatoria se da en medio de una posición complicada para Panamá, que necesita imperiosamente sumar de a tres en los próximos desafíos.

El equipo panameño encara la ventana de octubre con la necesidad de revertir los resultados obtenidos el pasado mes de septiembre. Los empates consecutivos—un frustrante 0-0 ante Surinam y un apretado 1-1 frente a Guatemala—han generado presión sobre el estratega danés y han dejado a la "Roja" sin el colchón de puntos esperado al inicio de la fase.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Los cuscatlecos ya tienen su nómina para enfrentar a los canaleros

Agenda y Desafíos Inmediatos

La presentación oficial de la lista de jugadores se realizará el jueves 2 de octubre en una conferencia de prensa programada en el auditorio del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los convocados tendrán dos partidos cruciales por delante:

El Salvador (Visitante): El primer reto será el 10 de octubre en el siempre difícil Estadio Cuscatlán. Surinam (Local): Cuatro días después, el 14 de octubre, Panamá recibirá a Surinam en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la victoria es obligatoria.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá| FIFA sanciona a federación salvadoreña para duelo de eliminatoria al Mundial 2026

Posibles Cambios y Novedades en la Lista

La afición y el "mundillo" del fútbol panameño esperan que Christiansen mueva sus piezas y refresque el listado, dada la falta de contundencia mostrada en septiembre.

Desde ya, varios nombres han comenzado a sonar con fuerza entre los posibles llamados que militan en ligas extranjeras. Entre ellos destacan:

La inclusión de estos jugadores podría inyectar dinamismo y variantes ofensivas al equipo, un elemento que se extrañó en los recientes empates. La decisión final del técnico Christiansen determinará la estrategia que Panamá empleará para buscar los seis puntos que son cruciales para mantener vivas las aspiraciones mundialistas.

Otras noticias: Mundial Sub-20 Chile 2025| Panamá aviva la esperanza con empate frente a Ucrania

El Grupo A en Perspectiva: Liderazgo Sorpresa y Urgencia Panameña

La tabla de clasificación muestra a Surinam como el líder inesperado con 4 puntos, tras haber sumado una victoria y un empate. Le sigue de cerca El Salvador con 3 puntos, ubicándose en la segunda posición que otorga el pase a la siguiente ronda del clasificatorio.

La Selección de Panamá se encuentra rezagada en el tercer puesto con apenas 2 puntos, producto de los dos empates conseguidos en la ventana de septiembre (0-0 vs. Surinam y 1-1 vs. Guatemala). Cierra la tabla Guatemala con 1 punto.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Aquí nadie se rinde: La Sele se aferra al sueño mundialista a 15 días del partido