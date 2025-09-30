EN VIVO| Panamá vs Ucrania: Mundial Sub-20 Chile 2025 por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Panamá intentará mejorar la imagen, que dejó en su debut, cuando enfrente a un fuerte equipo de Ucrania en la segunda jornada del Grupo B del Mundial Sub-20 Chile 2025 cuyo escenario es el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y que puedes ver por TVMAX y TVN Pass.

El equipo panameño buscará una victoria que le saque a flote en la competencia y avive sus esperanzas de clasificar a los octavos de final. No obstante tiene al frente a un conjunto ucraniano que buscará su boleto anticipado a la próxima fase tras haber vencido a Corea del Sur, por 2 a 1, en la primera jornada.

La derrota ente Paraguay, por 2 a 3, tiene a Panamá en una situación comprometedora, por lo que sumar puntos es indispensable para seguir en la contienda por el pase a la siguiente etapa del torneo.

Datos previos

Este será el tercer enfrentamiento entre panameños y ucranianos en la historia de los mundiales Sub-20, y el balance hasta ahora no favorece a Panamá. Ucrania se ha llevado la victoria en los dos duelos anteriores, con un marcador global de siete goles a favor y solo dos en contra.

El primer choque ocurrió en el Mundial de Países Bajos 2005, donde Ucrania se impuso 3 a 1. Catorce años después, en Polonia 2019, la historia se repitió con una derrota para Panamá por 4 a 1 en los octavos de final, en un torneo que eventualmente coronaría a los ucranianos como campeones del mundo. Curiosamente, Jorge Dely Valdés también era el técnico de aquella selección panameña, por lo que este partido tiene un sabor a revancha personal para el estratega.

Escenarios y Necesidades

Ambas selecciones llegan a este crucial partido en situaciones distintas. Ucrania ocupa el segundo lugar del Grupo B con tres puntos, tras vencer a Corea del Sur por 2-1. Una victoria contra Panamá podría asegurarles una clasificación prematura a los octavos de final.

Por su parte, Panamá se encuentra en la tercera posición sin puntos, luego de una dolorosa derrota por 3 a 2 ante Paraguay en la primera jornada. Para el conjunto panameño, un triunfo es vital para sumar sus primeros tres puntos y meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Tras el partido contra Paraguay, los jugadores titulares tuvieron una jornada de descanso, mientras que los suplentes realizaron un trabajo de compensación para mantenerse a punto.

Un empate dejaría a Ucrania con cuatro unidades, muy cerca de la siguiente fase, mientras que para Panamá representaría un punto que mantendría vivas las esperanzas de clasificación de cara a la última fecha del grupo.

Sigue las accciones de este partido a través de este minuto a minuto y vive las emociones del Mundial Sub-20 Chile 2025 por las señales de TVMAX y TVN Pass