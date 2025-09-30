MLB resultado | Tigres de Detroit vs Guardianes de Cleveland juego 1 de wild card Liga Americana

Panamá/Con una actuación dominante desde el montículo liderado por el lanzador Tarik Skubal y oportunismo ofensivo, los Tigres de Detroit se impusieron 2-1 a los Guardianes de Cleveland en el Juego 1 de la Serie de Comodines de la Liga Americana, disputado este martes en Progressive Field ante 26,186 aficionados.

Tarik Skubal fue el ganador del encuentro (1-0) tras una actuación dominante desde el montículo. Lanzó 7.2 entradas, permitió solo 3 hits y 1 carrera, otorgó 3 boletos y logró 14 ponches, dejando su efectividad en 1.17. Su labor fue clave para que los Tigres de Detroit se impusieran en el Juego 1 del Wild Card de la Liga Americana.

El lanzador derrotado fue Gavin Williams (0-1), quien a pesar de una sólida actuación de 6.0 entradas, en las que no permitió carreras limpias y ponchó a 8 bateadores, cargó con la derrota debido a errores defensivos que derivaron en anotaciones no merecidas. Su efectividad quedó en 0.00.

El juego salvado fue para Jason Vest, quien trabajó 1.1 entradas sin permitir carreras, con 1 hit y 1 ponche, adjudicándose su primer salvamento de la postemporada. Su efectividad también se mantiene en 0.00.

El desarrollo del juego

En la parte alta del primer episodio, Spencer Torkelson abrió el marcador para los Tigres de Detroit con un sencillo al jardín izquierdo que no pudo ser contenido por Steven Kwan. La jugada permitió que Kerry Carpenter anotara desde segunda base, colocando el 1-0 en la pizarra a favor de los visitantes y marcando el ritmo ofensivo desde temprano en el encuentro.

En la parte baja del cuarto episodio, los Guardianes de Cleveland igualaron el marcador tras una jugada revisada. Gabriel Arias conectó un rodado que fue desviado por el lanzador Tarik Skubal, permitiendo que Ángel Martínez anotara desde tercera base. Aunque inicialmente se marcó out en la jugada, el equipo local desafió la decisión y, tras revisión, el llamado fue revertido, validando el hit y dejando a José Ramírez en tercera. El encuentro se empató 1-1, encendiendo la emoción en Progressive Field.

En la parte alta del séptimo inning, los Tigres de Detroit retomaron la ventaja gracias a una jugada de sacrificio ejecutada por Zach McKinstry, quien fue retirado en un toque de bola por la vía Noel a Rocchio. La acción permitió que Riley Greene cruzara el plato para colocar el 2-1 en la pizarra, mientras que Wenceel Pérez avanzó a segunda base. Con dos outs en la entrada, Detroit volvió a tomar el control del juego en un duelo de alta tensión que terminó con el triunfo de los Tigres.

