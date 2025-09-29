Mundial Sub-20 Chile 2025| Panamá vs Ucrania: un duelo con historia de por medio

Sintoniza el partido Panamá vs Ucrania el martes 30 de septiembre a las 3:00 p.m. por TVMAX Y TVN Pass

Panamá/Panamá y Ucrania disputarán un partido cuyo resultado podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos de alcanzar los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

El encuentro está programado para el disputarse el martes 30 de septiembre y se añadirá a la historia particular de ambas selecciones dentro de esta competición.

Antecedentes

Esta será la tercera vez que las selecciones panameña y ucraniana se enfrenten en su hisoria dentro de las copas mundiales de esa categoría. La primera de ellas fue el 11 de junio de 2005 para el Mundial que se realizó en Países Bajos. El marcador ese encuentro fue favorable a Ucrania por 3 goles a 1.

Dos goles de Oleksandr Aliyev, a los minutos 20 y 22, y uno de Maksym Feschuk fueron las anotaciones del elenco ucraniano. El único tanto acreditado a los panameños fue el que Volodymyr Arzhanov en su propia portería al minuto 26. Ese juego se disputó en el estadio Galgenwaard de Utrecht y fue parte del calendario del Grupo B del certamen. El exseleccionado panameño Víctor René Mendieta fue el técnico de Panamá en ese torneo.

Pasaron 14 años de esa primera conforntación, Panamá y Ucrania volvieron a cruzar sus caminos en la edición 22 del Mundial Sub-20 que se realizó en Polonia. La fecha fue el 3 de junio de 2019 y los europeos salieron airosos por 4 goles a 1.

Danylo Sikan (23', 45+1'), Denys Popov (41') y Serhiy Buletsa (83') anotaron por el conjunto ucraniano. Ernesto Walker descontó por el elenco panameño al minuto 50.

Ese cotejo se realizó en el Estadio Municipal de Tychy, Polonia, y fue parte de los octavos de final del certamen. Eventualmete Ucrania se coronaría campeón del torneo. Ese es su único título mundial de la categoría, hasta el momento.

Jorge Dely Valdés, quien es el actual técnico de la Selección Sub-20 de Panamá, ejercía ese mismo cargo durante el evento orbital que se realizó hace seis años en tierras polacas.

En esos juegios, Ucrania se llevó las dos victorias con siete goles a favor y dos en contra para una diferencia de +5.

Tercer encuentro

El partido de este martes será el tercero entre Ucrania y Panamá en los mundiales de la categoría sub-20. Este se llevará a cabo en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora panameña/ 5:00 p.m. de Chile).

Los dos conjuntos afrontan el juego en situaciones distintas, luego de los resultados obtenidos cuando se completó la primera jornada el pasado 27 de septiembre. La selección ucraniana ocupa el segundo lugar del Grupo B con tres puntos obtenidos al vencer a Corea del Sur, por 2 a 1. En tanto el conjunto panameño no tiene unidades al perder frente a Paraguay por 2 a 3. Al haber anotado más goles que el colectivo surcoreano, tiene la tercera posición del grupo.

Una victoria de los ucranianos les podría dar una clasificación prematura a los octavos de final. Si los panameños son los triunfadores sumarán sus tres primeros puntos de certamen y les pondría en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

En caso de un empate, Ucrania llegaría a cuatro puntos que le acercan a los octavos de final. Para Panamá sería un punto que le daría esperanzas para buscar la clasificación a la siguiente instancia en la última fecha del grupo que sería el viernes 3 de octubre.

A los octavos de final avanzarán los equipos que ocupen los dos primeros lugares, de los cinco grupos que están en contienda, y los cuatro mejores terceros puestos.

