Mundial Sub20 | La selección de Panamá enfocada en Ucrania luego del traspié ante Paraguay
La acción del Mundial Sub-20 continúa con el partido Panamá vs Ucrania, el martes 30 de septiembre a las 3:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.
Panamá/La selección Sub-20 de Panamá no detiene su preparación en el Mundial Sub-20 Chile 2025. Luego de caer 3-2 ante Paraguay en su debut por el Grupo B, los dirigidos por Jorge Dely Valdés realizaron trabajos de recuperación este lunes en la mañana, enfocados ya en su próximo reto: Ucrania, equipo que viene de vencer 2-1 a Corea del Sur.
Tras el entrenamiento, los jugadores Joseph Jones y Ariel Arroyo compartieron sus sensaciones y destacaron la importancia de levantar la moral para lo que viene.
Otras noticias: Mundial Sub-20 Chile 2025| Panamá cae en el último suspiro ante Paraguay
Joseph Jones: “Merecíamos más”
El defensor panameño aseguró que el equipo dejó una buena impresión a pesar del resultado:
“Creo que merecíamos más, tenemos un muy gran equipo y creo que podemos dar un poquito más. Sí, la verdad podría haber sido una victoria o quizás un empate, pero lastimosamente fue una derrota. No queríamos, pero bueno, no se puede arreglar”.
Jones resaltó la necesidad de mirar hacia adelante:
“Fue dura la derrota porque a nadie le gustaría perder, pero hay que levantar cabeza, levantar el grupo y ir con todo a los próximos partidos. Estoy mentalizado en lo que se viene, que es el próximo partido con Ucrania, a ver lo que no hice bien y seguir las órdenes para poder afrontar el partido de buena manera”.
Otras noticias: Mundial Sub-20 Chile 2025| Paraguay vs Panamá: reacciones que dejó el partido
Ariel Arroyo: “Nos jugó en contra la ansiedad”
Por su parte, el mediocampista Ariel Arroyo explicó que los nervios pesaron en el inicio contra Paraguay:
“En el primer tiempo siento que jugaron más los nervios, pero cuando se acabó fuimos al camerino y preparamos mejor el partido. En el segundo tiempo salimos con otra cara y propusimos un mejor fútbol, donde pudimos haber hecho varios goles. No se nos dio, pero vamos a trabajar para, Dios primero, sacar los tres puntos”.
Arroyo también señaló la necesidad de mantener la concentración durante los 90 minutos:
“Solo regalar cinco minutos es mucho, pero seguiremos trabajando de la mejor manera para enfrentar a los siguientes equipos, sacar los dos partidos adelante y dejar atrás esta derrota. Habrá mucho trabajo analítico y recuperación para que todos lleguemos de la mejor manera al partido”.
Finalmente, sobre su polivalencia dentro del campo, agregó:
“Me he sentido bien. Donde el propio me necesite, en cualquier posición voy a estar para apoyar y también ayudar al equipo”.
Panamá jugará contra Ucrania este martes 30 de septiembre desde las 3:00 pm y será transmitido por TVMAX y TVN Pass.
Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Los cuscatlecos ya tienen su nómina para enfrentar a los canaleros
Otras noticias: Michael Amir Murillo puso a ganar al Olympique Marsella en la Ligue 1