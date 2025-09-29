Mundial Sub20 | La selección de Panamá enfocada en Ucrania luego del traspié ante Paraguay

La acción del Mundial Sub-20 continúa con el partido Panamá vs Ucrania, el martes 30 de septiembre a las 3:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La selección Sub-20 de Panamá no detiene su preparación en el Mundial Sub-20 Chile 2025. Luego de caer 3-2 ante Paraguay en su debut por el Grupo B, los dirigidos por Jorge Dely Valdés realizaron trabajos de recuperación este lunes en la mañana, enfocados ya en su próximo reto: Ucrania, equipo que viene de vencer 2-1 a Corea del Sur.

Tras el entrenamiento, los jugadores Joseph Jones y Ariel Arroyo compartieron sus sensaciones y destacaron la importancia de levantar la moral para lo que viene.

Joseph Jones: “Merecíamos más”

El defensor panameño aseguró que el equipo dejó una buena impresión a pesar del resultado:

“Creo que merecíamos más, tenemos un muy gran equipo y creo que podemos dar un poquito más. Sí, la verdad podría haber sido una victoria o quizás un empate, pero lastimosamente fue una derrota. No queríamos, pero bueno, no se puede arreglar”.

Jones resaltó la necesidad de mirar hacia adelante:

“Fue dura la derrota porque a nadie le gustaría perder, pero hay que levantar cabeza, levantar el grupo y ir con todo a los próximos partidos. Estoy mentalizado en lo que se viene, que es el próximo partido con Ucrania, a ver lo que no hice bien y seguir las órdenes para poder afrontar el partido de buena manera”.

Ariel Arroyo: “Nos jugó en contra la ansiedad”

Por su parte, el mediocampista Ariel Arroyo explicó que los nervios pesaron en el inicio contra Paraguay:

“En el primer tiempo siento que jugaron más los nervios, pero cuando se acabó fuimos al camerino y preparamos mejor el partido. En el segundo tiempo salimos con otra cara y propusimos un mejor fútbol, donde pudimos haber hecho varios goles. No se nos dio, pero vamos a trabajar para, Dios primero, sacar los tres puntos”.

Arroyo también señaló la necesidad de mantener la concentración durante los 90 minutos:

“Solo regalar cinco minutos es mucho, pero seguiremos trabajando de la mejor manera para enfrentar a los siguientes equipos, sacar los dos partidos adelante y dejar atrás esta derrota. Habrá mucho trabajo analítico y recuperación para que todos lleguemos de la mejor manera al partido”.

Finalmente, sobre su polivalencia dentro del campo, agregó:

“Me he sentido bien. Donde el propio me necesite, en cualquier posición voy a estar para apoyar y también ayudar al equipo”.

Panamá jugará contra Ucrania este martes 30 de septiembre desde las 3:00 pm y será transmitido por TVMAX y TVN Pass.

