Selección Sub-16 de Panamá está lista para la contienda en Torneo UNCAF FIFA Forward

El equipo dirigido por Leonardo Pipino viajó hacia Guatemala donde competirá en ese certamen centroamericano.

Panamá/La Selección Sub-16 de Panamá viajó este lunes 29 de septiembre rumbo a Guatemala para decir presente en el Torneo UNCAF Sub-16 FIFA Forward.

Bajo la dirección del entrenador Leonardo Pipino, un total de 20 jugadores viajaron a Ciudad de Guatemala para disputar el campeonato centroamericano, que se jugará del 1 al 8 de octubre.

El equipo panameño quedó ubicado en el grupo A junto al anfitrión Guatemala, Nicaragua y el invitado Cuba, mientras que en el grupo B quedaron las selecciones Sub-16 de Costa Rica, Honduras, El Salvador y Belice.

La Sub-16 tiene programado su debut este miércoles 1 de octubre frente a Nicaragua, en un encuentro a disputarse en el Centro Deportivo Ernesto Villa, a las 10:00 a.m.

Luego jugarán el viernes 3 de octubre frente a la Sub-16 de Cuba y cierran las acciones en la fase de grupos el domingo 5 de octubre ante Guatemala, en la misma sede.

La última fecha de partidos se jugará el miércoles 8 de octubre, con los ganadores de cada grupo disputando la gran final, desde las 1:00 p.m.

Lista de convocados

Porteros

Sebastián Sotelo - CD Plaza Amador

Miguel Ponce - Academia Costa del Este

Defensas

Cristian Ibarra - CD Plaza Amador

Renso Reyes - CA Independiente

Steven Domínguez - Sporting SM

Johan Andrade - Club Deportivo del Este

Anderson Ojo- CD Universitario

Joseph Choy - Academia Costa del Este

Elías Bustamante - Academia Costa del Este

Volantes

Lucio Ceballos - Sporting SM

Alfredo Maduro - Academia Costa del Este

Jossimar Insturain - Tauro FC

Oliver Pinzón - CD Universitario

Joseph López - San Francisco FC

Alexander Tull - CA Independiente

Ian Centella - Panamá City FC

Steven Arboleda - Academia Costa del Este

Delanteros

Henry Bósquez - Veraguas United

Thiago Chalmers - CD Plaza Amador

Dylan Martínez - Tauro FC

Concepto

Los torneos UNCAF FIFA Forward son competiciones organizadas por la UNCAF (Unión Centroamericana de Fútbol) en colaboración con el programa FIFA Forward de la FIFA, orientadas al desarrollo del fútbol en Centroamérica, especialmente en categorías juveniles y femeninas.

Estos torneos combinan los esfuerzos de UNCAF con el programa FIFA Forward para organizar competencias en categorías formativas (juveniles) y femeninas, con los siguientes objetivos:

Proporcionar partidos competitivos a selecciones nacionales de Centroamérica en categorías Sub‑16, Sub‑17, Sub‑19, etc., tanto masculino como femenino.

de Centroamérica en categorías Sub‑16, Sub‑17, Sub‑19, etc., tanto masculino como femenino. Fomentar el desarrollo técnico, táctico y la experiencia internacional para jugadoras y jugadores jóvenes en la región.

para jugadoras y jugadores jóvenes en la región. Servir como preparación para torneos más grandes , como premundiales de CONCACAF, campeonatos internacionales juveniles, y mundiales juveniles.

, como premundiales de CONCACAF, campeonatos internacionales juveniles, y mundiales juveniles. También hay torneos interclubes femeninos bajo ese esquema, para clubes de la región, no solo selecciones nacionales.

Información de FPF

