Selección Sub16 de Panamá | Los juveniles inician preparación para Torneo UNCAF

La Selección de Leonardo Pipino se concentra en el Mañanitas Country Club con miras al certamen en Guatemala, clave para la clasificación al Premundial de la CONCACAF.

Panamá/Bajo el mando del técnico argentino Leonardo Pipino, la Selección Nacional Sub-16 de Panamá ha iniciado una concentración decisiva en el Mañanitas Country Club, afinando cada detalle para el Torneo UNCAF Sub-16 FIFA Forward en Guatemala, la primera gran parada en el camino rumbo a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Desde este lunes 22 hasta el domingo 28 de septiembre, el combinado nacional llevará a cabo sesiones de trabajo vespertinas (de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.) donde se definirán los últimos aspectos tácticos. Al finalizar este microciclo de alto rendimiento, Pipino dará a conocer la lista final de los jugadores que viajarán a tierras guatemaltecas el lunes 29 para disputar el certamen del 1 al 8 de octubre.

Una generación con sed de revancha

Panamá llega a este torneo con el antecedente de haber conseguido un tercer lugar en la edición anterior, celebrada en Costa Rica en 2023. El objetivo claro de esta nueva camada de talentos es superar esa marca y medirse ante sus rivales de Centroamérica con miras a sentar las bases para el futuro Premundial de la CONCACAF.

La convocatoria: una mirada al futuro

El estratega ha convocado a una base de jugadores que refleja la cantera del fútbol local. Destaca la Academia Costa del Este, que aporta cinco futbolistas, seguida por el CD Plaza Amador con cuatro.

Porteros : Adamir Aparicio, Miguel Ponce, Luis Rodríguez.

: Adamir Aparicio, Miguel Ponce, Luis Rodríguez. Defensas : Cristian Ibarra (Plaza Amador), Renso Reyes (CAI), Stephen Domínguez (Sporting SM), Andrés Quintero (Tauro FC).

: Cristian Ibarra (Plaza Amador), Renso Reyes (CAI), Stephen Domínguez (Sporting SM), Andrés Quintero (Tauro FC). Mediocampistas : Alfredo Maduro (Academia Costa del Este), Joseph Choy (Academia Costa del Este), Josimar Insturaín (Tauro FC), Alexander Tull (CAI).

: Alfredo Maduro (Academia Costa del Este), Joseph Choy (Academia Costa del Este), Josimar Insturaín (Tauro FC), Alexander Tull (CAI). Delanteros: Juan Sosa (CAI), Thiago Chalmers (Plaza Amador), Erick Ramos (Plaza Amador).

Más que un torneo: un escalón en el camino a la gloria

Este Torneo UNCAF es mucho más que una competición; es una plataforma esencial del programa FIFA Forward para el desarrollo de jóvenes promesas. La experiencia internacional es invaluable para que estos futbolistas aprendan a manejar la presión, se adapten a distintos estilos de juego y maduren para el desafío mayor: el Campeonato Sub-17 de la CONCACAF, cuyo premio final son los preciados boletos al Mundial de Catar 2026.

Con el apoyo de toda una nación, esta Selección Sub-16 no solo busca un resultado inmediato, sino construir las bases de un proyecto sólido que permita a Panamá brillar nuevamente en un escenario mundial.

Con información de FPF.

