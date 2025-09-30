Mundial Sub20 Chile 2025 | Resultados del grupo B, calendario y tabla de posiciones

Panamá/La selección Sub-20 de Panamá mantiene vivas sus esperanzas en el Mundial Sub-20 Chile 2025 tras empatar 1-1 frente a Ucrania en un partido muy disputado.

La “Rojita canalera” mostró garra y actitud, con un gol clave de Gustavo Herrera que abrió la ilusión de avanzar a la siguiente fase.

Más tarde, Paraguay y Corea del Sur igualaron sin goles, dejando el Grupo B completamente abierto a falta de la última jornada. Actualmente, Paraguay y Ucrania comparten el primer puesto con 4 puntos, mientras que Panamá y Corea del Sur están igualados con 1 punto, todos con opciones matemáticas para clasificarse a los octavos de final.

Para que Panamá avance, la clave será ganar su próximo encuentro contra Corea del Sur, que también llega necesitado de puntos. Además, es crucial que Paraguay y Ucrania no terminen en empate en su partido simultáneo, porque un empate favorecería a esos dos equipos y complicaría la clasificación de Panamá.

En concreto, Panamá está obligado a sumar los tres puntos y a que haya un ganador entre Paraguay y Ucrania para asegurar su pase directo. En caso contrario, solo podría aspirar a clasificar como uno de los mejores cuatro terceros, dependiendo de la diferencia de goles respecto a otros grupos.

Los duelos decisivos se jugarán el viernes 3 de octubre a las 3:00 p.m., y cada equipo sabe que no hay margen para errores. Panamá dependerá de su capacidad ofensiva y de mantener un equilibrio defensivo, además de contar con un poco de suerte para que el resultado del otro partido le sea favorable. La batalla por avanzar en este Grupo B se vive con máxima tensión y la afición panameña estará atenta al desempeño de su selección, que quiere seguir haciendo historia en el torneo.

¿Qué necesita Panamá para clasificar?

Panamá está obligado a ganar. Pero no basta con sumar tres puntos: también necesita que Paraguay y Ucrania no empaten. Aquí los escenarios:

✅ Clasifica directo (2° lugar) si:

Panamá vence a Corea del Sur

Paraguay vs Ucrania tiene un ganador (no empate)

🟡 Podría clasificar como mejor tercero si:

Panamá gana

Paraguay y Ucrania empatan

Panamá mejora su diferencia de goles respecto a otros terceros (hay 6 grupos, clasifican 4 mejores terceros)

❌ Queda eliminado si:

Empata o pierde ante Corea del Sur

O si gana, pero Paraguay y Ucrania empatan y hay terceros con mejor diferencia de goles.

