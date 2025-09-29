Mundial Sub-20 Chile 2025 | ¿Cómo funciona la tarjeta verde?

La acción del Mundial Sub-20 continúa con el partido Panamá vs Ucrania, el martes 30 de septiembre a las 3:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La tarjeta verde se ha convertido en la gran novedad del Mundial Sub-20 Chile 2025.

Este recurso inédito que la FIFA está probando busca dar a los entrenadores la posibilidad de solicitar la revisión de jugadas polémicas, funcionando como una alternativa más ágil y económica al tradicional VAR.

Otras noticias: Mundial Sub20 | La selección de Panamá enfocada en Ucrania luego del traspié ante Paraguay

¿Cómo funciona la tarjeta verde?

La innovación está ligada al sistema Football Video Support (FVS), creado para ser más ligero y accesible que el VAR. Su funcionamiento se rige bajo reglas específicas:

Oportunidades : Cada equipo cuenta con dos revisiones por partido. En caso de tiempo extra, se habilita una tercera.

: Cada equipo cuenta con dos revisiones por partido. En caso de tiempo extra, se habilita una tercera. Solicitud : El entrenador o un asistente autorizado debe mostrar la tarjeta verde al cuarto árbitro inmediatamente después de una jugada polémica.

: El entrenador o un asistente autorizado debe mostrar la al cuarto árbitro inmediatamente después de una jugada polémica. Tipos de jugadas : Solo aplica en goles, penales, expulsiones directas o errores de identidad.

: Solo aplica en goles, penales, expulsiones directas o errores de identidad. Revisión : El árbitro principal detiene el partido, revisa las imágenes en la zona de video y toma la decisión final.

: El árbitro principal detiene el partido, revisa las imágenes en la zona de video y toma la decisión final. Resultado :

: Si el fallo cambia a favor del equipo solicitante, este conserva la oportunidad de usar nuevamente la tarjeta.

Si se mantiene la decisión original, el equipo pierde una de sus opciones.

Este sistema es comparable al “Coach Challenge” de la NBA, donde los entrenadores tienen un papel activo en las revisiones arbitrales.

Otras noticias: Mundial Sub-20 Chile 2025| Paraguay vs Panamá: reacciones que dejó el partido

Estreno y objetivo de la tarjeta verde

La primera aparición oficial de esta herramienta se dio en el duelo entre Corea del Sur y Ucrania, cuando el técnico surcoreano Lee Chang-Won pidió revisar un posible penal. Finalmente, la falta no fue concedida.

El objetivo de la FIFA es claro: democratizar el uso de la tecnología en el fútbol, ofreciendo una opción más económica para torneos y federaciones que no pueden costear la infraestructura del VAR tradicional.

Reacciones y futuro de la innovación

La introducción de la tarjeta verde ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol:

A favor : Se valora que los entrenadores tengan un rol activo en la búsqueda de justicia deportiva y que el sistema aporte transparencia.

: Se valora que los entrenadores tengan un rol activo en la búsqueda de justicia deportiva y que el sistema aporte transparencia. En contra: Críticos advierten que podría usarse como táctica para frenar el ritmo del juego o provocar pausas innecesarias.

Otras noticias: Mundial Sub-20 Chile 2025 resultados| La Rojita resuelve ante Nueva Zelanda. Ucrania se impone

¿Debió Panamá usar la tarjeta verde ante Paraguay?

La polémica también llegó al entorno de la selección Sub-20 de Panamá, que en su debut cayó 3-2 frente a Paraguay. Al minuto 80, un atacante paraguayo lanzó un codazo contra un jugador panameño, acción que pasó desapercibida por el árbitro.

Aquí surge la gran interrogante: ¿debieron Jorge Dely Valdés y su cuerpo técnico utilizar la tarjeta verde para exigir la revisión de esa jugada? Una decisión que pudo cambiar el rumbo del partido y, quizás, evitar la derrota en el estreno del torneo.

El Mundial Sub-20 en Chile se convierte así en un laboratorio clave para evaluar la viabilidad del FVS. Al final del torneo, la FIFA analizará su impacto y decidirá si la tarjeta verde se implementará en competencias mayores como la Copa del Mundo o torneos de clubes. De resultar exitosa, esta innovación podría marcar un antes y un después en la relación entre tecnología y arbitraje en el fútbol.