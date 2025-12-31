Fin de año impulsa salida masiva de viajeros: 54 mil pasajeros se movilizaron desde Albrook la noche del martes

Ciudad de Panamá, Panamá/Un notable incremento en la movilización de viajeros se registra en la Terminal de Transporte de Albrook durante las celebraciones de fin de año, especialmente hacia destinos del interior del país como Chiriquí, Penonomé y Santiago de Veraguas.

Así lo confirmó Gustavo Granados, director de Operaciones de la terminal, quien informó que solo en la noche anterior se movilizaron alrededor de 54 mil pasajeros, superando las cifras registradas en el mismo periodo del año pasado. “Tuvimos que activar buses de apoyo para poder atender la demanda, pero gracias a la coordinación con las prestatarias, a la medianoche ya la terminal estaba prácticamente despejada”, explicó.

Granados detalló que entre el 22 y el 31 de diciembre se ha registrado un incremento estimado de 3 mil a 4 mil pasajeros adicionales en comparación con el año anterior, lo que refleja un mayor ánimo de las personas por viajar y reunirse con sus familias durante estas fechas.

Las rutas con mayor afluencia incluyen Panamá–David, Panamá–Chiriquí Frontera, así como destinos tradicionales del interior como Penonomé, Aguadulce, Santiago y sectores del Darién, donde también se reportó un movimiento significativo durante la noche.

Aunque la terminal presentó momentos de alta concentración de usuarios, las autoridades aseguraron que el flujo se mantiene ordenado. Las horas de mayor salida se concentran entre el mediodía y las primeras horas de la tarde del 31 de diciembre, indicó Granados, quien reiteró que los viajeros pueden acudir con confianza a la terminal.

Como parte de los operativos de seguridad, se anunció además una inspección por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con el objetivo de verificar el estado de los buses y garantizar viajes seguros hacia el interior del país.

Las autoridades esperan que, pasada la tarde, el flujo de pasajeros comience a disminuir, cerrando así una de las jornadas de mayor movilización del año en la principal terminal de transporte del país.