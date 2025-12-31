Guillermo Cortés: Pago de intereses adeudados a los jubilados podría concretarse en los primeros meses de 2026

Según el dirigente, existe un compromiso oficial para que el desembolso se realice en los tres primeros meses del próximo año , beneficiando a cerca de 400 mil personas , lo que también tendría un impacto positivo en la economía nacional.

Ciudad de Panamá/Al cierre de este 31 de diciembre, los jubilados y pensionados culminan el año con expectativas favorables tras un periodo marcado por movilizaciones y exigencias relacionadas con mejor atención médica, el aumento de pensiones y el pago de los intereses acumulados del décimo tercer mes, adeudados desde hace décadas.

Guillermo Cortés, vocero del Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos), hizo un balance de los avances alcanzados durante 2025 y destacó la entrada en vigor de la Ley 438 de 2024, que garantiza un bono permanente en abril, agosto y diciembre. Señaló que este fue uno de los logros más concretos del año para la población de jubilados y pensionados.

En cuanto al pago de los intereses del décimo tercer mes correspondientes al periodo 1972-1983, Cortés indicó que el proceso ha avanzado de forma sostenida, tras reuniones sostenidas con asesores del Ministerio de la Presidencia. Detalló que ya se logró la publicación en Gaceta Oficial del fallo de la Corte Suprema de Justicia, quedando pendientes la sanción presidencial y la entrega del beneficio.

“Hay un compromiso de que en los primeros meses del 2026, dio primero todos los que tenemos derecho a esos dineros, vamos a tenerlo en el bolsillo. Ese es el compromiso que existe hasta ahora”, explicó.

Según el dirigente, existe un compromiso oficial para que el desembolso se realice en los tres primeros meses del próximo año, beneficiando a cerca de 400 mil personas, lo que también tendría un impacto positivo en la economía nacional.

Cortés resaltó que este avance es resultado de la coordinación entre la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General y el Banco Nacional, e hizo un llamado a la calma, asegurando que no es necesario recurrir a nuevas protestas mientras el proceso avanza conforme a lo acordado.

“No es necesario ir a ninguna manifestación, a ninguna protesta, porque el tema está caminando bien”, informó.

Aclaró que, aunque existe una división entre los gremios de jubilados y pensionados, el tema de los intereses los ha unido, pero instó a las demás agrupaciones a tener paciencia, con la esperanza de que el 2026 traiga avances concretos en salud, estabilidad y mejores condiciones de vida para los adultos mayores del país.

"Solo le pido a toda mi gente: tengan un poquito de paciencia, los años nos deben haber dado la paciencia necesaria para comprender las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida", insistió.

En materia de salud, el vocero expresó su expectativa frente al proceso de integración de los sistemas de atención, señalando que los jubilados confían en que las medidas anunciadas por el Ejecutivo se traduzcan en una mejor atención, especialmente para la población adulta mayor, que enfrenta mayores necesidades médicas, que se agravan con los bajos ingresos económicos que perciben.

Además, recordó que en la Asamblea Nacional permanece pendiente un proyecto consolidado del movimiento Mundos, orientado a mejorar los descuentos aplicados a jubilados y pensionados, el cual esperan sea debatido en el inicio del nuevo periodo legislativo.

