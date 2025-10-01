Vinicius y Rodrygo encabezan lista de Brasil para amistosos en Asia

Sntoniza los partidos del Mundial 2026, del 11 de junio al 19 de julio, por TVMAX.

Brasil/Los extremos Vinícius Júnior y Rodrygo regresarán a la selección de Brasil para los amistosos contra Corea del Sur y Japón en octubre, anunció el miércoles el técnico Carlo Ancelotti.

El italiano dio descanso a Vinícius en septiembre, al liberar al astro del Real Madrid de la última doble fecha de la eliminatoria sudamericana del Mundial de 2026, para el que Brasil está clasificado.

Rodrygo, compañero de Vini en el Madrid, recibe su primer llamado en el ciclo de Ancelotti, iniciado en junio.

"Vuelve Rodrygo porque creo que lo está haciendo muy bien. No está jugando mucho, pero cuando entra al equipo, está jugando bien", explicó el técnico en conferencia de prensa en Rio de Janeiro de cara a los encuentros en Seúl y Tokio los días 10 y 14, respectivamente.

Otra novedad en la Seleção es la presencia de otro jugador madridista, el central Éder Militão, tras recuperarse de una grave lesión en la rodilla derecha.

Su último partido como internacional fue en julio de 2024.

Ancelotti tuvo bajas importantes por lesión al armar el listado: el volante ofensivo Raphinha (Barcelona), el portero Alisson (Liverpool), el defensor y capitán Marquinhos (Paris Saint-Germain) y el atacante João Pedro (Chelsea).

Sin Alisson, Ederson está de vuelta.

El exentrenador del Madrid adelantó que alinearía a Ederson (Fenerbahçe) en el primer partido y a Hugo Souza (Corinthians) en el segundo.

Ante la ausencia de Marquinhos, por otra parte, Ancelotti dijo que "si él quiere, Casemiro puede ser el capitán".

Los amistosos en Asia forman parte del plan de Brasil para enfrentarse a diferentes estilos de juego de cara al Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En noviembre, en Londres y París, jugará con selecciones de África aún por definir y en marzo aspira a chocar con adversarios de Europa.

Convocatoria

Arqueros: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Inter de Milán), Douglas Santos (Zenit), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Lucas Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) y Wesley (Roma).

Mediocampistas: André y João Gomes (Wolverhampton), Bruno Guimarães y Joelinton (Newcastle), Casemiro (Manchester United) y Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Vinícius Júnior y Rodrygo (Real Madrid).