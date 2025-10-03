Panamá vs Corea del Sur| Asiáticos truncan el andar de los 'panas' en el Mundial Sub-20 Chile 2025

Partido entre equipos que se jugaban sus últimas cartas para la clasificación a octavos de final.

Panamá/Panamá sufrió este viernes una derrota, de 1 gol por 2, frente a Corea del Sur en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Un resultado que representa el fin de su participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025.

El equipo surcoreano tomó el control de la ofensiva en el primer tiempo con varias aproximaciones a la portería panameña. Sus esfuerzos dieron frutos cuando, al minuto 24, Hyunmin Kim recibió el balón en el centro del área de Panamá y sca un remate que vence al guardameta Cecilio Burgess para el 1-0.

Posteriormente, el conjunto canalero comenzó a atacar con constancia. Al minuto 52 llegó el empate con una anotación de Kevin Walder.

El gol le dio tranquilidad a Panamá, pero esta le duró poco. Transcurría el minuto 58 y Minha Shin le ganó el balón a los defensores panameños, en un cobro de tiro de esquina, para concretar el segundo tanto de los asiáticos.

Los minutos pasaban y la selección panameña caía en la desesperación al no lograr quedarse con el balón. Mientras esto ocurría, en elenco surcoreano más tranquilo trataba de sorprender con algunos contragolpes.

Sobre el minuto 86, Gustavo Herrera hace un remate de chilena en busca del tanto de la paridad, pero no logra concretar.

En la reposición, Corea del Sur manejó el tiempo sin renunciar al factor sorpresa, pero no hubo consecuencias para un colectivo panameño que no pudo sobreponerse a la adversidad.

La selección sub-20 panameña se despide del certamen con un récord de un empate y dos derrotas, lo que equivalió a un punto y el cuarto lugar del Grupo B.

Ucrania se quedó con el primer puesto de la agrupación tras superar a Paraguay, por 2 goles a 1, en un juego que se realizó simultáneamente en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago.

Te puede interesar: Panamá vs Corea del Sur | Alineaciones confirmadas Grupo B Mundial Sub20 Chile 2025

Estadísticas del partido

Ataque

Posesión del balón

Panamá: 45%

45% Corea del Sur: 42%

13% en disputa

Gol

Anotados

Panamá: 1

1 Corea del Sur: 2

Encajados

Panamá: 2

2 Corea del Sur: 1

Dentro del área penal

Panamá: 1

1 Corea del Sur: 2

Fuera del área penal

Panamá: 0

0 Panamá: 0

Asistencias

Panamá: 1

1 Corea del Sur: 2

Remates a puerta

Total

Panamá: 2

2 Corea del Sur: 8

A puerta

Panamá: 1

1 Corea del Sur: 5

Fallidos

Panamá: 1

1 Corea del Sur: 2

Dentro del área penal

Panamá: 1

1 Corea del Sur: 3

Fuera del área penal

Panamá: 1

1 Corea del Sur: 5

Te puede interesar: MLB noticias | Conoce las Series de División que transmitirá TVMAX el sábado 4 de octubre

Disciplina

Tarjetas amarillas

Panamá: 1

1 Corea del Sur: 2

Tarjetas rojas

Panamá: 0

0 Corea del Sur: 0

Faltas recibidas

Panamá: 18

18 Corea del Sur: 15

Fueras de juego

Panamá: 2

2 Corea del Sur: 1

Distribución

Pases

Panamá: 455

455 Corea del Sur: 490

Pases completados

Panamá: 376

376 Corea del Sur: 399

Centros

Panamá: 7

7 Corea del Sur: 13

Centros completados

Panamá: 3

3 Corea del Sur: 1

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Panamá: 0

0 Corea del Sur: 5

Lanzamientos de falta

Panamá: 16

16 Corea del Sur: 20

Penaltis marcados

Panamá: 0

0 Corea del Sur: 0

Defensa

Autogoles

Panamá: 0

0 Corea del Sur: 0

Pérdidas de balón provocadas

Panamá: 15

15 Corea del Sur: 16

Te puede interesar: Lamine Yamal se lesiona: baja para España y duda para el Clásico Real Madrid vs Barcelona

Posiciones finales

Luego de que se completaran las tres jornadas del Grupo B, Ucrania se quedó con el primer lugar al registrar dos victorias y un empate para siete puntos. Le siguió Paraguay que sumó cuatro puntos luego de obtener una victoria, un empate y una derrota.

Los cuatro goles que marcó en esta fase le dio a Paraguay el segundo puesto en perjuicio de Corea del Sur que tuvo la misma marca y las misma unidades, pero con tres tantos anotados.

Panamá cerró la clasificación en el Grupo B con un empate y dos derrotas en tres juegos para un punto.