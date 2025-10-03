Panamá vs Corea del Sur| Asiáticos truncan el andar de los 'panas' en el Mundial Sub-20 Chile 2025
Partido entre equipos que se jugaban sus últimas cartas para la clasificación a octavos de final.
Panamá/Panamá sufrió este viernes una derrota, de 1 gol por 2, frente a Corea del Sur en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Un resultado que representa el fin de su participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025.
El equipo surcoreano tomó el control de la ofensiva en el primer tiempo con varias aproximaciones a la portería panameña. Sus esfuerzos dieron frutos cuando, al minuto 24, Hyunmin Kim recibió el balón en el centro del área de Panamá y sca un remate que vence al guardameta Cecilio Burgess para el 1-0.
Posteriormente, el conjunto canalero comenzó a atacar con constancia. Al minuto 52 llegó el empate con una anotación de Kevin Walder.
El gol le dio tranquilidad a Panamá, pero esta le duró poco. Transcurría el minuto 58 y Minha Shin le ganó el balón a los defensores panameños, en un cobro de tiro de esquina, para concretar el segundo tanto de los asiáticos.
Los minutos pasaban y la selección panameña caía en la desesperación al no lograr quedarse con el balón. Mientras esto ocurría, en elenco surcoreano más tranquilo trataba de sorprender con algunos contragolpes.
Sobre el minuto 86, Gustavo Herrera hace un remate de chilena en busca del tanto de la paridad, pero no logra concretar.
En la reposición, Corea del Sur manejó el tiempo sin renunciar al factor sorpresa, pero no hubo consecuencias para un colectivo panameño que no pudo sobreponerse a la adversidad.
La selección sub-20 panameña se despide del certamen con un récord de un empate y dos derrotas, lo que equivalió a un punto y el cuarto lugar del Grupo B.
Ucrania se quedó con el primer puesto de la agrupación tras superar a Paraguay, por 2 goles a 1, en un juego que se realizó simultáneamente en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago.
Estadísticas del partido
Ataque
Posesión del balón
- Panamá: 45%
- Corea del Sur: 42%
13% en disputa
Gol
Anotados
- Panamá: 1
- Corea del Sur: 2
Encajados
- Panamá: 2
- Corea del Sur: 1
Dentro del área penal
- Panamá: 1
- Corea del Sur: 2
Fuera del área penal
- Panamá: 0
- Panamá: 0
Asistencias
- Panamá: 1
- Corea del Sur: 2
Remates a puerta
Total
- Panamá: 2
- Corea del Sur: 8
A puerta
- Panamá: 1
- Corea del Sur: 5
Fallidos
- Panamá: 1
- Corea del Sur: 2
Dentro del área penal
- Panamá: 1
- Corea del Sur: 3
Fuera del área penal
- Panamá: 1
- Corea del Sur: 5
Disciplina
Tarjetas amarillas
- Panamá: 1
- Corea del Sur: 2
Tarjetas rojas
- Panamá: 0
- Corea del Sur: 0
Faltas recibidas
- Panamá: 18
- Corea del Sur: 15
Fueras de juego
- Panamá: 2
- Corea del Sur: 1
Distribución
Pases
- Panamá: 455
- Corea del Sur: 490
Pases completados
- Panamá: 376
- Corea del Sur: 399
Centros
- Panamá: 7
- Corea del Sur: 13
Centros completados
- Panamá: 3
- Corea del Sur: 1
Jugadas a balón parado
Saques de esquina
- Panamá: 0
- Corea del Sur: 5
Lanzamientos de falta
- Panamá: 16
- Corea del Sur: 20
Penaltis marcados
- Panamá: 0
- Corea del Sur: 0
Defensa
Autogoles
- Panamá: 0
- Corea del Sur: 0
Pérdidas de balón provocadas
- Panamá: 15
- Corea del Sur: 16
Posiciones finales
Luego de que se completaran las tres jornadas del Grupo B, Ucrania se quedó con el primer lugar al registrar dos victorias y un empate para siete puntos. Le siguió Paraguay que sumó cuatro puntos luego de obtener una victoria, un empate y una derrota.
Los cuatro goles que marcó en esta fase le dio a Paraguay el segundo puesto en perjuicio de Corea del Sur que tuvo la misma marca y las misma unidades, pero con tres tantos anotados.
Panamá cerró la clasificación en el Grupo B con un empate y dos derrotas en tres juegos para un punto.