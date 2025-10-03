MLB noticias | Conoce las Series de División que transmitirá TVMAX hoy sábado 4 de octubre

Panamá/La emoción del béisbol de Grandes Ligas entra en su etapa más vibrante con el inicio de las Series Divisionales de la MLB 2025, y los fanáticos panameños podrán disfrutar de una triple jornada este sábado 4 de octubre, en exclusiva por la pantalla de TVMAX.

La acción arranca desde la 1:00 p.m. con el Juego 1 entre los Chicago Cubs y los Milwaukee Brewers, una rivalidad divisional que promete intensidad desde el primer lanzamiento.

A las 3:00 p.m., el turno será para el duelo entre dos históricos del Joven Circuito: los New York Yankees frente a los Toronto Blue Jays, en una serie que despierta enorme expectativa por el poder ofensivo de ambos equipos.

El cierre de la jornada llegará a las 5:30 p.m., cuando los Los Angeles Dodgers se midan a los Philadelphia Phillies en el Juego 1 de su serie, enfrentando a dos novenas cargadas de estrellas y con la mira puesta en la Serie de Campeonato.

Con estos enfrentamientos, la postemporada de la MLB promete drama, batazos oportunos y duelos de pitcheo que mantendrán a los aficionados pegados a la pantalla.

¡Definidas las Series Divisionales de la MLB 2025! Duelos de alto calibre en el horizonte

La postemporada del 2025 avanza a su siguiente fase con enfrentamientos que prometen emociones fuertes en las Series Divisionales al mejor de cinco juegos. Tras unas intensas Series de Comodines, los cuatro duelos divisionales quedaron definidos y comenzarán este sábado.

Liga Nacional: Estrellas y rivales frente a frente

En la Liga Nacional, dos enfrentamientos destacan por su historia y su paridad.

• Brewers vs. Cubs: Los Chicago Cubs, después de superar a los Padres, se medirán a sus rivales de división, los Milwaukee Brewers. Aunque será su primer encuentro en postemporada, la rivalidad es intensa.

Los Cubs dominaron la serie particular 7-6 esta temporada. Las claves del duelo serán la batalla de los bullpens, ya que el de los Cubs llega en un gran momento, y la velocidad en las bases, pues ambos equipos fueron líderes en bases robadas en la liga. El jugador a seguir será Seiya Suzuki, quien, a pesar de un mal rendimiento contra Milwaukee en la temporada regular, cerró el año con una racha de jonrones.

• Phillies vs. Dodgers: Los Los Angeles Dodgers barrieron a los Reds y ahora se enfrentan a los campeones del Este, los Philadelphia Phillies. Este será su sexto choque en playoffs, aunque el primero en una Serie Divisional.

La serie estará repleta de estrellas como Shohei Ohtani, Bryce Harper, Freddie Freeman y el panameño Edmundo Sosa, por lo que el rendimiento de sus figuras será crucial. Un jugador clave será Trea Turner, quien regresa de una lesión y podría ser un factor determinante con su velocidad y su bateo si retoma el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de la liga esta temporada.

Liga Americana: Duelos inéditos y poder contra pitcheo

En la Liga Americana, la emoción no se queda atrás con dos series que se jugarán por primera vez en la historia de los playoffs.

• Blue Jays vs. Yankees: Los New York Yankees, tras eliminar a los Red Sox, se verán las caras con los Toronto Blue Jays en un duelo divisional. Curiosamente, ambos equipos terminaron con el mismo récord (94-68), pero Toronto se quedó con el título del Este por ganar la serie particular 8-5.

Este será su primer enfrentamiento en playoffs. La serie se perfila muy pareja, con potentes alineaciones y buen pitcheo abridor, pero la defensa podría ser el factor decisivo. Los Blue Jays presumen la mejor defensa de las mayores, mientras que los Yankees han mostrado vulnerabilidad en este aspecto. El jugador a observar es George Springer, quien tuvo una temporada resurgente y fue una pesadilla para los Yankees, bateando .348 contra ellos.

• Mariners vs. Tigers: Los Detroit Tigers dieron la sorpresa al vencer a los Guardians y ahora retarán a los campeones del Oeste, los Seattle Mariners. Aunque es su primer duelo en postemporada, Seattle dominó la serie anual 4-2.

Los Mariners parecen tener la ventaja en poder de bateo y en profundidad de su pitcheo. Sin embargo, los Tigers cuentan con el as Tarik Skubal, quien viene de una actuación dominante en la Serie de Comodines y podría lanzar en múltiples juegos. El hombre a seguir es sin duda Cal Raleigh de Seattle, quien tuvo un año histórico con 60 jonrones, un nuevo récord para un receptor, y lideró la liga en carreras impulsadas.

