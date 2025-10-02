MLB resultado: Yankees de Nueva York avanzan a la serie divisional, se quedaron las Medias Rojas

Panamá/La misión de defender su banderín y regresar a la Serie Mundial sigue en pie para los Yankees de New York, quienes han completado el primer paso de su travesía de postemporada.

En una noche electrizante en el Yankee Stadium, los "Bombarderos del Bronx" aseguraron su boleto a la siguiente ronda al despachar a sus históricos rivales, los Medias Rojas de Boston, con una contundente victoria de 4-0 en el tercer y decisivo juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana.

La historia y la rivalidad pesaban en el ambiente, especialmente después de que los Yankees cayeran en el primer partido de la serie. Sin embargo, el equipo demostró su resiliencia, convirtiéndose en apenas el tercer equipo en la historia en ganar una Serie de Comodines después de perder el Juego 1, un logro que solo habían conseguido los Athletics y los Padres en 2020.

Esta victoria no solo significó el avance, sino que también rompió una racha negativa contra Boston en postemporada. Por primera vez desde el famoso jonrón de Aaron Boone en 2003, los Yankees eliminaron a los Red Sox, poniendo fin a una seguidilla de tres encuentros de playoffs consecutivos ganados por Boston (2004, 2018 y 2021).

El héroe indiscutible de la noche fue el novato Cam Schlittler, un lanzador derecho de 24 años que parecía hecho para los grandes escenarios de octubre. En un duelo de novatos de la "Generación Z" contra Connelly Early de Boston, Schlittler fue simplemente dominante.

El oriundo de Massachusetts lanzó fuego desde el montículo, alcanzando las tres cifras con su recta y complementándola eficazmente con sus lanzamientos secundarios. Durante ocho entradas inmaculadas, no permitió carreras y ponchó a 12 bateadores, estableciendo un récord de franquicia para un novato en su debut de postemporada.

La ofensiva de los Yankees capitalizó en la cuarta entrada, aprovechando los errores defensivos de Boston para armar el único, pero decisivo, rally del partido. Todo comenzó con un doblete de Cody Bellinger gracias a un error del jardinero central Ceddanne Rafaela.

Este chispazo encendió a la alineación, y seis de los siguientes siete bateadores lograron embasarse. Sencillos productores de Amed Rosario y Anthony Volpe, seguidos de un roletazo de Austin Wells que el primera base no pudo controlar, trajeron las cuatro carreras que sellaron el destino del encuentro.

Con la victoria en el bolsillo, los Yankees celebrarán brevemente en su clubhouse antes de empacar maletas. Su próximo desafío será en la Serie Divisional de la Liga Americana, donde se enfrentarán a un rival de división conocido: los Toronto Blue Jays.

La serie comenzará el sábado en el Rogers Centre de Toronto, y los Yankees buscarán mantener el impulso para seguir avanzando en su camino hacia el Clásico de Otoño. Los Red Sox, por su parte, ven su temporada llegar a un amargo final a manos de su más acérrimo contrincante.

Con información de MLB.