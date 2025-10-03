Panamá vs Cuba| Semifinal del Premundial de Béisbol U23: ¿Dónde ver el partido y a qué hora?

La pugna por la clasificación al Mundial de la categoría se reduce a cuatro equipos y tres cupos en disputa.

Panamá/El Premundial de Béisbol U23 llega a una etapa culminante con la realización de sus partidos de semifinales. Uno de ellos lo protagonizarán los equipos de Panamá y Cuba.

Aunque terminaron con marcas similares, panameños y cubanos no alcanzaron la misma posición en sus respectivas agrupaciones. El equipo isleño obtuvo marca de tres victorias y una derrota, pero terminó como líder del Grupo B. Por su parte, el conjunto panameño quedó segundo del Grupo A con el mismo récord que su rival de turno.

Cuba alcanzó esta instancia por sus victorias ante Islas Vírgenes Estadounidenses (8 carreras a 2), Aruba (5 por 0) y Puerto Rico (5 por 0). Su única derrota fue en la última fecha frente a Bahamas por marcador de 0 a 1.

Panamá selló su clasificación a las semifinales con su victoria ante Guatemala en la noche del jueves 2 de octubre. También derrotó a Costa Rica (17 por 0) y Honduras (3 por 0), pero su único revés fue ante México (5 por 9) que terminó invicto la fase de grupos.

Ese encuentro será el que cierre la jornada de semifinales que se disputará en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera. El ganador no solo asegura su pase a la final, también sella su boleto al Mundial de Béisbol U23 que se realizará el próximo año en Nicaragua. El otro duelo de esta etapa lo protagonizarán Puerto Rico y México que está programado para las 3:00 p.m.

Partido: Panamá vs Cuba

Panamá vs Cuba Fecha: viernes 3 de octubre de 2025

viernes 3 de octubre de 2025 Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Lugar: estadio Mariano Rivera

estadio Mariano Rivera ¿Dónde verlo?: TVMAX, TVN Pass y el canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

El torneo

Concepto

El Premundial de Béisbol U23 es un torneo oficial para selecciones nacionales de béisbol con jugadores menores de 23 años.

es un torneo oficial para selecciones nacionales de béisbol con jugadores menores de 23 años. Lo organiza la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas ) junto con la WBSC .

) junto con la . Funciona también como clasificatorio para la Copa Mundial U23 de la WBSC.

Formato

En general participan varias selecciones de América divididas en grupos.

divididas en grupos. Los equipos compiten en ronda de grupos, luego se disputan finales, medallas, etc.

Los primeros colocados (y en algunos casos los segundos o terceros) obtienen el pase al Mundial.

Importancia