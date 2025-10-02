Premundial U23 | Panamá clasifica a semifinales y enfrentará a Cuba

Panamá/La selección de Panamá U23 de béisbol derrotó por paliza a Guatemala 13 carreras por 2 en el estadio Mariano Rivera avanzando así a las semifinales donde enfrentará a la novena de Cuba.

Panamá enfrentará a Cuba este viernes a las 8:00 p.m. en el estadio Mariano Rivera, en el cruce del Campeonato Premundial U23, con la misión de avanzar a la Final del torneo y asegurar uno de los tres boletos al Mundial 2026 en Managua, Nicaragua.

Otras noticias: MLB resultado: Yankees de Nueva York avanzan a la serie divisional, se quedaron las Medias Rojas

El equipo panameño, que se clasificó a la serie de cruces tras quedar segundo en el Grupo A, se medirá a Cuba, líder del Grupo B. Para este importante encuentro, Panamá contará con el lanzador derecho Jorge García como estelar.

La selección nacional cerró su participación en el Grupo A con una contundente victoria sobre Guatemala 13-2 en el estadio Mariano Rivera, logrando un récord de 3 triunfos y 1 derrota.

Otras noticias: MLB resultado: Los Tigres de Detroit sonríen al final y eliminaron a los Guardianes de Cleveland

En la otra llave del cruce, México, único invicto del torneo con marca perfecta de 4-0, se enfrentará a Puerto Rico, segundo del Grupo B, en un duelo que también se celebrará en el estadio Mariano Rivera desde las 3:00 p.m.

Los ganadores de la Serie de Cruces avanzarán a la final del Premundial de Panamá con boleto asegurado al Mundial, mientras que los perdedores disputarán el partido por el bronce y el último cupo disponible para la cita mundialista de 2026 en la categoría U23.

Con infromación de Fedebeis.

Otras noticias: MLB resultado | Dodgers eliminan a los Rojos de Cincinnati y pasan a la ronda divisional