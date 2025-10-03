Panamá vs Corea del Sur| Mundial Sub-20 Chile 2025: Lo que debes saber sobre este partido crucial

Panamá/¡El día llegó! Las selecciones de Panamá y Corea del Sur se batirán a duelo en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en un partido donde buscarán mantenerse en la contienda dentro del Mundial Sub-20 Chile 2025.

Ante este panorama, te presentamos algunos aspectos a considerar para que, al momento del pitazo inicial, conozcas las implicaciones que tiene este cotejo para ambos conjuntos.

Inédito: Esta será la primera vez que Panamá y Corea del Sur se enfrenten en un Mundial de la categoría sub-20. La selección panameña compite por séptima vez en ese tipo de torneos y el elenco surcoreano lo hace por décimo sexta ocasión.

Esta será la que y se enfrenten en un La selección panameña compite por séptima vez en ese tipo de torneos y el elenco surcoreano lo hace por décimo sexta ocasión. Desempeño: Los dos equipos llegan a este partido con un punto cada uno tras los empates que consiguieron en la jornada del martes 30 de septiembre . Panamá igualó ante Ucrania , a un gol por bando, y Corea del Sur empató 0-0 frente a Paraguay .

Los dos equipos llegan a este partido con tras los empates que consiguieron en la jornada del . igualó ante , a un gol por bando, y empató 0-0 frente a . Uniformes: El conjunto panameño utilizará su tradicional indumentaria de color rojo . Mientras que el colectivo surcoreano vestirá uniforme de color negro .

El utilizará su tradicional indumentaria de color . Mientras que el vestirá uniforme de color . Cuerpo arbitral: Tres árbitros africanos y uno sudamericano estarán a cargo de procurar el orden durante el encuentro. Omar Artan de Somalia será el árbitro central y estará asistido por Gilbert Cheruiyot (Kenia) y Abelmiro Montenegro (Santo Tomé y Príncipe). El cuarto árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera.

Sin VAR: Como ha sido la norma en el torneo, no se cuenta con el sistema videoarbitraje VAR . En su lugar se aplica el soporte de video de fútbol cuyo uso es solicitado por los directores técnicos de los equipos mediante una tarjeta de color verde .

Como ha sido la norma en el torneo, no se cuenta con el sistema videoarbitraje . En su lugar se aplica el cuyo uso es solicitado por los directores técnicos de los equipos mediante una . Normas del soporte de video: Los técnicos pueden solicitar ese recurso en un máximo de dos veces durante el partido, solo para revisar una posible tarjeta roja directa , un gol polémico o confusión de identidad . Si el árbitro central cambia su decisión, la solicitud se mantiene, pero si mantiene el fallo esta se pierde.

Los técnicos pueden solicitar ese recurso en un máximo de durante el partido, solo para revisar una posible , un o . Si el cambia su decisión, la solicitud se mantiene, pero si mantiene el fallo esta se pierde. Terreno conocido: El estadio Elías Figueroa Brander, de la ciudad chilena de Valparaíso se ha convertido en una casa para panameños y surcoreanos. Ambos colectivos han jugado todos sus partidos del presente mundial en esa instalación deportiva.

Te puede interesar: Mundial Sub20 Chile 2025 | Conoce a los primeros clasificados luego de los partidos de la fecha

Caminos similares: Panamá y Corea del Sur tienen el mismo récord y la misma cantidad de puntos. Los surcoreanos perdieron en su debut ante Ucrania (1-2) y empataron después frente a Paraguay (0-0). Mientras que los panameños iniciaron el certamen con una derrota ante los paraguayos (2-3) y posteriormente igualaron frente a los ucranianos (1-1)

y tienen el mismo récord y la misma cantidad de puntos. Los perdieron en su debut ante (1-2) y empataron después frente a (0-0). Mientras que iniciaron el certamen con una derrota ante (2-3) y posteriormente igualaron frente a (1-1) La diferencia: En el único aspecto que difiere el desempeño de Panamá y Corea del Sur en el torneo es la cantidad de goles que han anotado. Los panameños tiene tres tantos marcados en dos partidos y los surcoreanos concretaron uno en igual cantidad de juegos.

En el único aspecto que difiere el desempeño de y en el torneo es la cantidad de goles que han anotado. Los panameños tiene tres tantos marcados en dos partidos y los surcoreanos concretaron uno en igual cantidad de juegos. Clasificación: Dieciséis equipos avanzarán a los octavos de final del Mudnial Sub-20 Chile 2025. A esa instancia pasarán los que ocupen los dos primeros lugares de los seis grupos conformados para la competencia y los cuatro mejores terceros lugares.

Te puede interesar: Mundial Sub20 resultados, calendario y tabla de posiciones