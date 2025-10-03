Panamá vs Corea del Sur | Alineaciones confirmadas Grupo B Mundial Sub20 Chile 2025

Panamá/Las selecciones de Panamá y Corea del Sur ya tienen listas sus alineaciones para el crucial encuentro de la tercera y última jornada del Grupo B del Mundial Sub-20 Chile 2025, que se disputa en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El duelo, transmitido por TVMAX y TVN Pass, es decisivo para las aspiraciones de ambos combinados, que llegan con un empate y una derrota en sus dos primeras presentaciones.

El pase a octavos de final está en juego, y el resultado será determinante no solo para panameños y surcoreanos, sino también en relación con lo que suceda en el otro partido del grupo, donde Ucrania y Paraguay (ambos con cuatro puntos) se enfrentan simultáneamente en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Alineaciones confirmadas

Panamá (4-1-2-3)

Portero: 12 Cecilio Burgess

12 Cecilio Burgess Defensas: 5 Ariel Arroyo, 13 Martin Krug, 14 Juan Hall, 15 Joseph Jones

5 Ariel Arroyo, 13 Martin Krug, 14 Juan Hall, 15 Joseph Jones Mediocampista defensivo: 20 Antony Herbert

20 Antony Herbert Mediocampistas: 7 Kairo Walters, 8 Anel Ryce, 10 Giovany Herbert

7 Kairo Walters, 8 Anel Ryce, 10 Giovany Herbert Delanteros: 9 Gustavo Herrera, 16 Kevin Walder

9 Gustavo Herrera, 16 Kevin Walder Entrenador: Jorge Dely

Suplentes: Ian Flores, Sean Deane, Javier Arboleda, Julio Rodríguez, Erick Díaz, Luis Villarreal, Ryan Gómez, Ernesto Gómez, Rafael Mosquera, Karlo Kuranyi.

Corea del Sur (4-4-2)

Portero: 21 Park Sangyoung

21 Park Sangyoung Defensas: 2 Bae Hyunseo, 4 Ham Sunwoo, 13 Choi Seunggu, 20 Shin Minha

2 Bae Hyunseo, 4 Ham Sunwoo, 13 Choi Seunggu, 20 Shin Minha Mediocampistas: 6 Son Seungmin, 7 Chung Maho, 18 Choi Byeongwook

6 Son Seungmin, 7 Chung Maho, 18 Choi Byeongwook Delanteros: 10 Kim Taewon (C), 11 Kim Myeongjun, 17 Kim Hyunmin

10 Kim Taewon (C), 11 Kim Myeongjun, 17 Kim Hyunmin Entrenador: Lee Changwon

Suplentes: Gong Sihyeon, Hong Seongmin, Lee Geonhee, Lim Junyoung, Kim Hojin, Ko Jonghyun, Sung Shin, Baek Gaon, Baek Mingyu, Kim Hyeonoh.

Con este panorama, el choque entre Panamá y Corea del Sur se perfila como una final. La presión estará sobre cada jugada, ya que el boleto a la siguiente ronda depende no solo de la victoria, sino también de la diferencia de goles en un grupo que ha mostrado gran paridad.