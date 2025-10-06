LPF resultados de la jornada 11, calendario y tabla de posiciones Torneo Clausura 2025

Panamá/La Jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó emociones, goles y movimientos importantes en la tabla de posiciones, especialmente para los equipos que siguen soñando con avanzar a la siguiente ronda del campeonato.

El viernes, el Tauro FC y el San Francisco FC abrieron la jornada con un vibrante empate 1-1 en un duelo cargado de intensidad. Los “Monjes” tomaron la ventaja al minuto 51 gracias a un gol de Miguel Camargo, quien definió con precisión ante la salida del arquero.

Sin embargo, la respuesta del conjunto albinegro no tardó en llegar: al 58’, Cristian Quintero marcó el tanto del empate, manteniendo viva la esperanza taurina en casa. Con este resultado, el Tauro FC suma 13 puntos, mientras que el San Francisco FC alcanza 16 unidades y continúa firme en puestos de clasificación.

La acción continuó el sábado en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez, donde el UMECIT FC consiguió una victoria agónica 1-0 ante el CAI. Cuando todo parecía terminar sin goles, Erick Rodríguez apareció al minuto 89 para conectar de cabeza tras un balón parado y convertirse en el héroe de la noche.

Con este triunfo, el UMECIT FC llegó a 18 puntos, manteniéndose en la pelea dentro de la Conferencia del Este. En contraste, el CAI atraviesa un momento difícil, sumando apenas 7 unidades en la zona Oeste del torneo.

En otros resultados de la jornada, el Club Deportivo Universitario venció 1-0 al Deportivo Árabe Unido con un solitario gol de Anthony Yearwood, sumando tres puntos valiosos como visitante. Además, el Sporting San Miguelito derrotó 3-1 a Herrera FC, mientras que el Plaza Amador impuso su jerarquía al golear 3-0 al Veraguas United, consolidando su buen momento en el campeonato.

La fecha se completará este lunes a las 8:30 p.m., cuando el Atlético Nacional reciba al Alianza FC en un partido clave para ambos conjuntos, que buscan escalar posiciones y mantenerse en la lucha por los cupos a la siguiente fase del Torneo Clausura 2025 de la LPF.

El cierre de esta jornada promete emociones hasta el final, con una liga cada vez más competitiva y equipos que no bajan los brazos en su camino hacia la clasificación.

